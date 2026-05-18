Parque Burle Marx será fechado por três dias para queimadas controladas

O Parque Ecológico Burle Marx, na região do Noroeste, ficará fechado entre 19 e 21 de maio para a realização de queimas prescritas e controladas promovidas pelo Brasília Ambiental. As ações ocorrerão diariamente das 13h às 18h e fazem parte das medidas preventivas de combate aos incêndios florestais no período de estiagem no DF.
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Segundo o órgão ambiental, a fumaça poderá ser percebida nas proximidades do parque durante os trabalhos, mas a operação é autorizada, monitorada e planejada.
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O instituto orienta que moradores da região evitem atividades físicas ao ar livre nos horários das ações e recomenda atenção redobrada para pessoas com problemas respiratórios.
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