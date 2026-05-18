InícioCidades DF
MEIO AMBIENTE

Parque Burle Marx será fechado por três dias para queimadas controladas

Ações preventivas do Brasília Ambiental ocorrerão entre 19 e 21 de maio para reduzir riscos de incêndios florestais durante a seca

Ações ocorrerão diariamente das 13h às 18h - (crédito: Paulo Brando/Divulgação )
Ações ocorrerão diariamente das 13h às 18h - (crédito: Paulo Brando/Divulgação )

O Parque Ecológico Burle Marx, na região do Noroeste, ficará fechado entre 19 e 21 de maio para a realização de queimas prescritas e controladas promovidas pelo Brasília Ambiental. As ações ocorrerão diariamente das 13h às 18h e fazem parte das medidas preventivas de combate aos incêndios florestais no período de estiagem no DF.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo o órgão ambiental, a fumaça poderá ser percebida nas proximidades do parque durante os trabalhos, mas a operação é autorizada, monitorada e planejada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O instituto orienta que moradores da região evitem atividades físicas ao ar livre nos horários das ações e recomenda atenção redobrada para pessoas com problemas respiratórios.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 18/05/2026 23:02
SIGA
x