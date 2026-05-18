Parque Burle Marx será fechado por três dias para queimadas controladas

O Parque Ecológico Burle Marx, na região do Noroeste, ficará fechado entre 19 e 21 de maio para a realização de queimas prescritas e controladas promovidas pelo Brasília Ambiental. As ações ocorrerão diariamente das 13h às 18h e fazem parte das medidas preventivas de combate aos incêndios florestais no período de estiagem no DF.

Leia também: Corpo de Bombeiros realiza queima controlada no Parque Nacional



Segundo o órgão ambiental, a fumaça poderá ser percebida nas proximidades do parque durante os trabalhos, mas a operação é autorizada, monitorada e planejada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O instituto orienta que moradores da região evitem atividades físicas ao ar livre nos horários das ações e recomenda atenção redobrada para pessoas com problemas respiratórios.