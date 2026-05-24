Última exposição de Paulo Andrade segue em cartaz na 109 Sul

O público brasiliense que visitar o Espaço Cultural do Instituto Alvorada Brasil (109 Sul) nos próximos dias encontrará, nas telas da exposição Do golpe ao golpe, o último testemunho da genialidade de Paulo Andrade, que morreu na madrugada deste domingo (24/5), aos 72 anos. O artista plástico mineiro, radicado na capital federal desde os anos de 1970, estava internado na UPA do Paranoá e enfrentava sérios problemas de saúde.

Composta por 22 telas e desenhos, a exposição, que segue aberta até o fim de junho, reúne um trabalho magnífico que retrata o período político recente do país — desde o impeachment de Dilma Rousseff até os eventos de 8 de janeiro de 2023. A mostra, que estava em andamento e representava um momento de forte atividade do pintor mesmo diante de um estado de saúde debilitado, foi idealizada com a mesma paixão e genialidade de sempre.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"O Paulinho sempre imprimiu humor nas telas que ele pintava. Sempre teve um olhar crítico para a situação do país, e transferia para as telas, para as criações dele, um pouco de humor", relembra o produtor cultural Mauro de Deus, amigo de Andrade há mais de 40 anos, curador do espaço e responsável por produzir a exposição atual na 109 Sul. Mauro conta que o espaço cultural foi criado justamente para acolher essa produção em que Paulo vinha trabalhando há anos.

Além do legado político e social que ilustrava nas criações, Andrade foi um dos pilares do histórico Movimento Cabeças — que revolucionou a cena cultural de Brasília a partir da década de 1970 e perdeu, há cerca de um mês, outro de seus fundadores, Néio Lúcio. O artista plástico deixa três filhos: Clara, Flora e Dante. “O Paulo é um artista e um amigo que vai fazer muita falta”, acrescenta Mauro.

Serviço:

Exposição Do golpe ao golpe

Onde: Espaço Cultural do Instituto Alvorada Brasil

Endereço: SCLS 109, bloco B

Horário: de segunda a sexta, das 16h às 18h30

Entrada gratuita

Classificação livre

Obs.: o período da exposição não está definido