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Última exposição de Paulo Andrade segue em cartaz na 109 Sul

Composta por 22 telas que misturam crítica política e humor, mostra inédita inaugurou novo espaço cultural. Mineiro radicado na capital faleceu na madrugada deste domingo (24/05)

Exposição "Do golpe ao golpe" no Espaço Cultural do Instituto Alvorada Brasil - (crédito: Arquivo pessoal)
Exposição "Do golpe ao golpe" no Espaço Cultural do Instituto Alvorada Brasil - (crédito: Arquivo pessoal)

O público brasiliense que visitar o Espaço Cultural do Instituto Alvorada Brasil (109 Sul) nos próximos dias encontrará, nas telas da exposição Do golpe ao golpe, o último testemunho da genialidade de Paulo Andrade, que morreu na madrugada deste domingo (24/5), aos 72 anos. O artista plástico mineiro, radicado na capital federal desde os anos de 1970, estava internado na UPA do Paranoá e enfrentava sérios problemas de saúde.

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Composta por 22 telas e desenhos, a exposição, que segue aberta até o fim de junho, reúne um trabalho magnífico que retrata o período político recente do país — desde o impeachment de Dilma Rousseff até os eventos de 8 de janeiro de 2023. A mostra, que estava em andamento e representava um momento de forte atividade do pintor mesmo diante de um estado de saúde debilitado, foi idealizada com a mesma paixão e genialidade de sempre.

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"O Paulinho sempre imprimiu humor nas telas que ele pintava. Sempre teve um olhar crítico para a situação do país, e transferia para as telas, para as criações dele, um pouco de humor", relembra o produtor cultural Mauro de Deus, amigo de Andrade há mais de 40 anos, curador do espaço e responsável por produzir a exposição atual na 109 Sul. Mauro conta que o espaço cultural foi criado justamente para acolher essa produção em que Paulo vinha trabalhando há anos. 

Além do legado político e social que ilustrava nas criações, Andrade foi um dos pilares do histórico Movimento Cabeças — que revolucionou a cena cultural de Brasília a partir da década de 1970 e perdeu, há cerca de um mês, outro de seus fundadores, Néio Lúcio. O artista plástico deixa três filhos: Clara, Flora e Dante. “O Paulo é um artista e um amigo que vai fazer muita falta”, acrescenta Mauro.

Serviço:

  • Exposição Do golpe ao golpe
  • Onde: Espaço Cultural do Instituto Alvorada Brasil
  • Endereço: SCLS 109, bloco B
  • Horário: de segunda a sexta, das 16h às 18h30
  • Entrada gratuita
  • Classificação livre
  • Obs.: o período da exposição não está definido

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 24/05/2026 17:10 / atualizado em 24/05/2026 17:13
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