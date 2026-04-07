Espaço Cultural Alvorada Brasil inaugura exposição 'Do golpe ao golpe'

Momentos marcantes da política brasileira, de 2016 a 2023, do impeachment de Dilma Rousseff aos eventos de 8 de janeiro, são o foco da exposição Do golpe ao golpe, do artista plástico Paulo Andrade. A mostra será inaugurada em evento gratuito, nesta quinta-feira (8/4), às 18h30, no Espaço Cultural Alvorada Brasil. A abertura terá também apresentações de jazz e da DJ Duda Mello.

No total, Do golpe ao golpe apresenta 22 obras desenvolvidas durante os sete anos retratados. São pinturas e desenhos feitos em acrílico sobre tela e com a técnica mista sobre papel aquarela. A exposição relembra o 18 de abril de 2016, quando o Senado Federal recebeu o processo de impeachment da então presidente Dilma após a aprovação da abertura do pedido pela Câmara dos Deputados; a atuação do Congresso e do Judiciário na época; o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro; a pandemia; e, por fim, o 8 de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Andressa Urach anuncia criação de podcast sobre saúde sexual

Segundo Paulo Andrade, retratar esses eventos não foi uma escolha: a arte serviu como válvula de escape durante um momento turbulento no país. "Os eventos foram acontecendo e eu fui registrando-os para não enlouquecer com o que acontecia com o Brasil", conta. "Temos a atuação do Congresso, do Judiciário, que, à época do impeachment, discutia se você poderia levar pipocas de casa para o cinema ou se teria por obrigação comprá-las no cinema, a nomeação do ministro Alexandre de Moraes, os quatro anos de atraso do ex-presidente presidiário, a pandemia e a tentativa de golpe de 2023", resume.

As obras de Andrade são marcadas tanto pela sátira quanto por sofrimento e melancolia. O artista traz crítica sociopolítica e os contrastes entre humano e inumano por meio da arte-denúncia sobre eventos e figuras "aéticos" e "amorais". "Sou artista, meu meio de expressão é a pintura e também o desenho. As coisas foram saindo naturalmente. Faço outros tipos de trabalho na área de arte, mas esse trabalho que exponho é inédito", afirma.

Mineiro, Paulo Andrade é artista plástico e designer gráfico com passagens pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Escola de Artes Visuais do Parque Lage, também no Rio de Janeiro, e Faculdade de Artes Dulcina de Morais, em Brasília. Mudou-se para o Distrito Federal pela primeira vez em 1977 e, depois de oito anos nos Estados Unidos, voltou para a capital em 2014, onde reside desde então.

Leia também: Ludmilla quebra o silêncio após declaração polêmica de Felipe Amorim

Serviço

Abertura de Do golpe ao golpe

De Paulo Andrade. Amanhã, às 18h30, no Espaço Cultural Alvorada Brasil (SCLS 109, Bloco B). Entrada gratuita.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco