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TRABALHO

Mais de 1,3 mil vagas de emprego no DF nesta terça-feira (26/5)

Oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e experiência

Salários chegam a R$ 2,7 mil - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Salários chegam a R$ 2,7 mil - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho encontra boas chances nesta terça-feira (26/5). As Agências do Trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 1.336 vagas de emprego para candidatos com diferentes perfis profissionais, níveis de escolaridade e experiências.

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O maior salário ofertado é para o cargo de técnico de enfermagem, em Ceilândia. A vaga exige ensino médio completo e experiência na função, com remuneração de R$ 2,7 mil, além de benefícios.

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Já a ocupação com maior número de oportunidades é a de estoquista, que reúne 240 vagas. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, mas não é exigida experiência anterior. O salário é de R$ 1.736, somado aos benefícios oferecidos pela empresa contratante.

Também se destacam dez vagas de estágio em enfermagem, destinadas a estudantes da área que desejam ingressar no mercado de trabalho e adquirir experiência profissional. A bolsa oferecida é de R$ 800, além de benefícios.

Os interessados podem participar dos processos seletivos por meio do cadastro do currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) ou comparecendo presencialmente a uma das 16 Agências do Trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 26/05/2026 07:00
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