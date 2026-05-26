Mais de 1,3 mil vagas de emprego no DF nesta terça-feira (26/5)

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho encontra boas chances nesta terça-feira (26/5). As Agências do Trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 1.336 vagas de emprego para candidatos com diferentes perfis profissionais, níveis de escolaridade e experiências.
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O maior salário ofertado é para o cargo de técnico de enfermagem, em Ceilândia. A vaga exige ensino médio completo e experiência na função, com remuneração de R$ 2,7 mil, além de benefícios.
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Já a ocupação com maior número de oportunidades é a de estoquista, que reúne 240 vagas. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, mas não é exigida experiência anterior. O salário é de R$ 1.736, somado aos benefícios oferecidos pela empresa contratante.
Também se destacam dez vagas de estágio em enfermagem, destinadas a estudantes da área que desejam ingressar no mercado de trabalho e adquirir experiência profissional. A bolsa oferecida é de R$ 800, além de benefícios.
Os interessados podem participar dos processos seletivos por meio do cadastro do currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) ou comparecendo presencialmente a uma das 16 Agências do Trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
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