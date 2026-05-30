Autor de homicídio em bar no Itapoã é preso pela Polícia Civil

Após o pedido da autoridade policial, a prisão temporária foi autorizada pelo Poder Judiciário - (crédito: Laezia Bezerra/CB)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um indivíduo suspeito de ter assassinado a facadas um homem de 30 anos. O crime ocorreu na madrugada do último sábado (23/5), no condomínio Del Lago II, na quadra 314 do Itapoã.

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De acordo com as investigações conduzidas pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), vítima e suspeito estavam ingerindo bebida alcoólica em um bar da região administrativa quando iniciaram uma discussão. Segundo a corporação, durante o desentendimento, o investigado teria atacado a vítima com uma facada nas costas.

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O delegado-adjunto da 6ª DP, Thiago Rocha, afirmou que a polícia realizou um trabalho investigativo para identificar o suspeito e pedir a prisão temporária dele à Justiça. Segundo ele, a vítima, mesmo gravemente ferida, ainda conseguiu caminhar por alguns metros após o ataque. “A vítima gravemente ferida ainda conseguiu andar por alguns metros, inclusive com a faca em suas costas. Em dado momento, a vítima acabou caindo, vindo a óbito”, detalhou.

A PCDF informou que equipes da unidade realizaram diligências e conseguiram identificar e qualificar o suspeito. Após o pedido da autoridade policial, a prisão temporária foi autorizada pelo Poder Judiciário. “Após o deferimento, na data de hoje nós identificamos o local onde o autor estaria e cumprimos o referido mandado de prisão”, disse Thiago Rocha.

O homem foi encaminhado para a carceragem da Polícia Civil e deverá ser apresentado à Justiça em audiência de custódia. O caso segue sob investigação da 6ª DP.

