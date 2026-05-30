Vacinação mobiliza famílias para proteção à saúde

Pablo Barboza levou a filha Aurora, de apenas um ano, para colocar a vacinação em dia - (crédito: Vitória Torres/CB)

Com a chegada do frio e o aumento das doenças respiratórias, centenas de famílias aproveitaram este sábado (30/5) para atualizar a caderneta de vacinação em diferentes regiões do Distrito Federal. A Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) disponibilizou 49 pontos de imunização espalhados por 20 regiões administrativas, oferecendo vacinas contra sarampo, febre amarela, tétano, coqueluche, gripe, dengue e outras doenças. Quem deseja aproveitar o serviço pode conferir os endereços e horários no site da pasta.

Pessoas de todas as idades podem se vacinar em qualquer ponto, independentemente da região onde moram. As doses de rotina são aplicadas conforme faixa etária e grupos prioritários definidos pelo calendário vacinal, incluindo a oferta da vacina contra a dengue para jovens de 10 a 14 anos e imunizantes contra a gripe voltados a públicos específicos, como idosos, crianças pequenas e trabalhadores de diferentes setores.

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Na Unidade Básica de Saúde 1 do Cruzeiro Novo, o policial Pablo Barboza, 29 anos, levou a filha Aurora, de apenas um ano, para colocar a vacinação em dia. Para ele, a prevenção se tornou ainda mais importante nesse período do ano.

“As doenças respiratórias tendem a crescer cada vez mais e, para evitar e minimizar os riscos dela ter alguma doença grave, bronquite, asma, alguma coisa assim, trouxemos ela hoje”, explicou.

Segundo Barboza, manter o acompanhamento frequente ajuda a garantir que nenhuma dose fique para trás. “Geralmente a gente traz ela a cada dois meses para conferir se não está faltando nada e atualizar também. E nós, pais, aproveitamos para verificar os nossos próprios cartões de vacina também”, contou.

Ele também relata que as mudanças no clima já são sentidas no cotidiano da família. “Com essa mudança climática a gente sente o corpo um pouco mais cansado, preguiçoso, devido à gripe”, afirmou.

Para receber atendimento, a Secretaria orienta que os moradores apresentem documento oficial com foto e a caderneta de vacinação. Quem perdeu o cartão também poderá se vacinar, embora a recomendação seja procurar a unidade onde recebeu doses anteriormente para tentar recuperar o histórico vacinal. Caso isso não seja possível, um novo cartão poderá ser emitido.