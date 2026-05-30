Frio e céu encoberto marcam o sábado no DF

O frio das primeiras horas deste sábado (30/5), acompanhado de céu encoberto e névoa, fez muita gente tirar os agasalhos do armário logo cedo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de temperaturas variando entre 17°C e 26°C, com umidade próxima a 90%.
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Apesar da manhã marcada pela nebulosidade intensa, a expectativa é de que as condições climáticas se tornem mais estáveis a partir de 12h, quando as temperaturas começam a subir gradualmente. Ainda assim, o céu deve continuar carregado em grande parte do dia.
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De acordo com o meteorologista do Inmet, Olivio Bahia, o cenário de tempo fechado não deve ficar restrito ao fim de semana. “Devemos ficar com bastante nebulosidade não somente neste sábado, mas eu diria que até segunda-feira, pelo menos. Vai depender de cada localidade no DF. Não descartaria um chuvisco até”, explicou.
A combinação entre temperaturas mais baixas, alta umidade e céu encoberto traz a sensação de frio, especialmente durante o amanhecer e no período da noite, quando a previsão aponta redução das nuvens.
Para quem pretende aproveitar o fim de semana ao ar livre, a recomendação é sair bem agasalhado.
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