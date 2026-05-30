Erika Kokay cobra devolução de recursos ao BRB

A pré-candidata ao Senado Erika Kokay se reuniu, neste sábado (30/5), com a direção da Polícia Federal para defender que recursos recuperados em investigações retornem aos cofres do Banco de Brasília (BRB) e que todos os envolvidos em irregularidades sejam responsabilizados pelos prejuízos causados à população do Distrito Federal.
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O encontro contou ainda com a presença do presidente do PT-DF, Guilherme Sigmaringa Seixas, do advogado Marivaldo Pereira, do deputado distrital Gabriel Magno e do pré-candidato Leandro Grass. A reunião ocorre em meio ao debate político sobre os impactos financeiros causados ao banco e a destinação dos recursos eventualmente recuperados.
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Segundo Erika Kokay, em video publicado nas redes sociais com o grupo, a prioridade é impedir que a população arque com os prejuízos provocados pelos supostos esquemas investigados.
“Qualquer acordo de delação que tiver o envolvimento de devolução de recursos, nós queremos que esses recursos venham para o povo do DF. Não tem sentido o povo do DF ser penalizado em função desse amplo processo de corrupção e ter que pagar a conta por isso. Nós queremos a devolução dos recursos roubados”, afirmou.
O deputado distrital Gabriel Magno também criticou a possibilidade de que a população absorva os impactos financeiros da crise envolvendo o banco. Segundo ele, qualquer solução deve partir da responsabilização dos gestores.
“São duas questões muito importantes: devolver o que roubaram da população do DF e a população não pode pagar qualquer saída para a crise e para o rombo. Tem que partir da premissa que o governo Ibaneis/Celina é responsável pelo que aconteceu e pelo crime cometido contra a nossa cidade”, declarou.
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