GDF assina entrega de 12 mil câmeras em ato pelo 1º lugar do DF em segurança

O Distrito Federal ocupa o primeiro lugar entre as capitais mais seguras do Brasil, feito comemorado em solenidade na manhã desta terça-feira (2/6), em frente ao Palácio do Buriti. Durante o evento, o Governo do Distrito Federal também assinou a entrega de 12 mil câmeras que integrarão o projeto DF 360. A iniciativa utiliza câmeras com inteligência artificial para capturar cenas de crime em tempo real e enviar para as delegacias.

A cerimônia reuniu representantes das forças de segurança pública do DF, entre eles o comandante-geral da Polícia Militar, o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, o delegado-geral da Polícia Civil, o diretor-geral do Detran-DF e secretários de Estado. As autoridades destacaram a atuação integrada dos órgãos de segurança e atribuíram os resultados à cooperação entre as instituições e ao investimento realizado pelo governo local.

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O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, agradeceu o trabalho das forças de segurança e destacou a participação da Polícia Penal nos resultados alcançados. Segundo ele, a posição de destaque do Distrito Federal contribui para o fortalecimento do turismo, da economia e da geração de empregos. "Aqui não tem território perdido e nem organização criminosa que impeça a atuação policial", afirmou.

O delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, José Wellington, destacou a evolução dos índices de criminalidade na capital. Segundo ele, antes de 2016, Brasília figurava entre as 50 cidades mais violentas do mundo, enquanto atualmente lidera o ranking nacional de segurança entre as capitais brasileiras. "O DF deu um salto civilizatório", afirmou. O delegado também ressaltou a redução superior a 75% nos casos de roubo registrados no Distrito Federal, especialmente contra estabelecimentos comerciais.

Para ele, a segurança pública funciona como base para o desenvolvimento de outras áreas, contribuindo para a atração de investimentos, eventos culturais, competições esportivas e novos negócios. "A segurança é um alicerce das demais áreas. Não é possível ter educação, saúde, sem segurança.", destacou o agente.

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Ainda de acordo com Wellington, ações de combate ao crime organizado também têm apresentado resultados expressivos. Ele citou o bloqueio de aproximadamente R$ 500 milhões em recursos vinculados a atividades criminosas ao longo de 2025, por meio de investigações conduzidas pela Polícia Civil.

A governadora Celina Leão também destacou a trajetória percorrida pelo Distrito Federal até alcançar a liderança nacional nos indicadores de segurança pública. Segundo ela, o resultado é fruto do trabalho conjunto de diferentes gestores e profissionais que atuaram na área ao longo dos últimos anos.

"Para chegarmos até aqui houve uma longa estrada, com muitos atores que participaram desse processo e nos ajudaram a alcançar esse resultado", afirmou. Durante o discurso, a governadora ressaltou a importância dos investimentos em pessoal para o fortalecimento da segurança pública. "Não conseguimos ter segurança pública sem investir em capital humano", declarou.

Celina também agradeceu ao secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, e relembrou o contexto em que assumiu a gestão do Distrito Federal após os atos de 8 de janeiro de 2023. Segundo ela, o secretário teve papel importante na condução das ações de segurança naquele período. "Eu assumi esta cidade em um momento muito difícil, após o 8 de janeiro, e o Sandro apareceu como um técnico de segurança para nos ajudar a enfrentar aquele cenário", disse.

Durante o evento, o diretor-geral do Detran-DF, Marco Bellini, parabenizou a Secretaria de Segurança Pública pelo trabalho desenvolvido e ressaltou o papel dos profissionais que atuam diariamente nas ruas. Segundo ele, os indicadores refletem o esforço conjunto das forças de segurança e dos diversos órgãos do governo.