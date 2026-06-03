Corpus Christi: confira programação religiosa na Esplanada nesta quinta (4/6)

Turistas circulam pelos principais pontos da cidade, como a Catedral Metropolitana - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Arquidiocese de Brasília realiza, nesta quinta-feira (4/6), a tradicional Solenidade de Corpus Christi, na Esplanada dos Ministérios. A preparação da festa tem início às 6h, com a confecção do tapete por onde passará o Santíssimo Sacramento durante a procissão. O tapete terá 125 metros de extensão, com 25 quadros que retratarão temas da fé católica. Grupos jovens utilizarão materiais como serragem, borra de café, sal, areia, palha de arroz e coloração líquida para criar os desenhos.

Às 14h, começam os momentos de louvor e animação com bandas católicas. A partir das 15h, padres da Arquidiocese atenderão as confissões dos fiéis. A Santa Missa terá início às 17h, presidida pelo arcebispo de Brasília, Cardeal Paulo Cezar Costa, e será concelebrada pelos bispos auxiliares e pelo clero arquidiocesano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: PMDF apreende 50 veículos em operação antes do Corpus Christi



Após a Santa Missa, ocorrerá a tradicional procissão luminosa em honra ao Santíssimo Sacramento, que percorrerá a Esplanada no papamóvel utilizado por São João Paulo II em sua visita a Brasília. Durante o trajeto, o arcebispo concederá três bênçãos: aos enfermos, aos governantes e às famílias.

A Arquidiocese de Brasília pede que os fiéis façam a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado às famílias em situação de vulnerabilidade. "Este gesto simples é um ato concreto de caridade e partilha, expressão do amor ao próximo que nasce da Eucaristia", diz o comunicado.

Serviço:

Solenidade de Corpus Christi 2026 – Arquidiocese de Brasília

Local: Esplanada dos Ministérios

Programação:



6h – Início da confecção do tapete

14h – Louvor e animação com bandas católicas

15h – Confissões com padres da Arquidiocese

16h – Coletiva de imprensa

17h – Santa Missa presidida pelo Arcebispo de Brasília, Cardeal Paulo Cezar Costa

Após a Missa – Procissão luminosa com bênçãos ao longo do percurso