Corpus Christi: confira programação religiosa na Esplanada nesta quinta (4/6)

A Arquidiocese de Brasília realiza, nesta quinta-feira (4/6), a tradicional Solenidade de Corpus Christi, na Esplanada dos Ministérios. A preparação da festa tem início às 6h, com a confecção do tapete por onde passará o Santíssimo Sacramento durante a procissão. O tapete terá 125 metros de extensão, com 25 quadros que retratarão temas da fé católica. Grupos jovens utilizarão materiais como serragem, borra de café, sal, areia, palha de arroz e coloração líquida para criar os desenhos.
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Às 14h, começam os momentos de louvor e animação com bandas católicas. A partir das 15h, padres da Arquidiocese atenderão as confissões dos fiéis. A Santa Missa terá início às 17h, presidida pelo arcebispo de Brasília, Cardeal Paulo Cezar Costa, e será concelebrada pelos bispos auxiliares e pelo clero arquidiocesano.
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Após a Santa Missa, ocorrerá a tradicional procissão luminosa em honra ao Santíssimo Sacramento, que percorrerá a Esplanada no papamóvel utilizado por São João Paulo II em sua visita a Brasília. Durante o trajeto, o arcebispo concederá três bênçãos: aos enfermos, aos governantes e às famílias.
A Arquidiocese de Brasília pede que os fiéis façam a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado às famílias em situação de vulnerabilidade. "Este gesto simples é um ato concreto de caridade e partilha, expressão do amor ao próximo que nasce da Eucaristia", diz o comunicado.
Serviço:
Solenidade de Corpus Christi 2026 – Arquidiocese de Brasília
Local: Esplanada dos Ministérios
Programação:
6h – Início da confecção do tapete
14h – Louvor e animação com bandas católicas
15h – Confissões com padres da Arquidiocese
16h – Coletiva de imprensa
17h – Santa Missa presidida pelo Arcebispo de Brasília, Cardeal Paulo Cezar Costa
Após a Missa – Procissão luminosa com bênçãos ao longo do percurso
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