Denúncias on-line de violência contra a mulher crescem no DF

Criado para ampliar o acesso das mulheres aos mecanismos de proteção, o programa Maria da Penha Online, da Polícia Civil (PCDF), já contabiliza 9.092 ocorrências registradas desde sua implantação, em 2021. A ferramenta permite que vítimas de violência doméstica façam denúncias, solicitem medidas protetivas de urgência e acionem a rede de apoio diretamente pela internet.

Os números mais recentes apontam crescimento na utilização do serviço. Entre janeiro e maio deste ano, foram registradas 1.040 ocorrências, o maior volume para o período desde a criação da plataforma. O resultado representa aumento de 28,6% em comparação aos cinco primeiros meses de 2025, quando foram contabilizados 809 registros.

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Segundo o delegado-chefe da Delegacia Eletrônica, Haendel Silva Fonseca, a iniciativa se consolidou como uma referência nacional no enfrentamento à violência contra a mulher. Por meio do sistema, as vítimas podem anexar fotos, vídeos e outros elementos de prova, solicitar encaminhamento para exame de corpo de delito e acessar serviços de acolhimento, como a Casa Abrigo e o programa Viva Flor.

Além da praticidade, a rapidez no atendimento é um dos diferenciais da ferramenta. Após o registro da ocorrência, os pedidos de medidas protetivas são encaminhados ao Poder Judiciário em um tempo médio de 45 minutos. Atualmente, 91% das solicitações feitas pela plataforma recebem deferimento da Justiça.

Desde o lançamento, a procura pelo serviço tem aumentado de forma contínua. No primeiro ano de funcionamento, em 2021, foram registradas 1.299 ocorrências. Em 2025, o número chegou a 2.184 registros, consolidando a Delegacia Eletrônica como um dos principais canais de atendimento da corporação para casos de violência contra a mulher.

Como denunciar

Além do Maria da Penha Online, a Polícia Civil do Distrito Federal disponibiliza outros canais para denúncias e comunicação de casos de violência contra a mulher. Os registros podem ser realizados pela internet, pelo telefone 197 ou pelos demais canais oficiais da corporação, que funcionam 24 horas por dia.

*Com informações da Agência Brasília