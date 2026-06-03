Corpus Christi: confira o que abre e o que fecha no feriado

Por Ana Carolina Alli*

O feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4/6), altera o funcionamento de serviços e do comércio em Brasília e nas cidades do Entorno. O Governo Federal e o Governo do Distrito Federal (GDF) decretaram ponto facultativo nesta quinta e sexta-feira (5/6).

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As interdições do Detran-DF e da Polícia Militar na Esplanada dos Ministérios começaram às 23h59 desta quarta-feira (3/6), com o fechamento dos estacionamentos da Catedral, da Cúria e dos blocos A e B da Esplanada dos Ministérios. Também será bloqueada parte das vias N1 e S1, no trecho em frente à Catedral, enquanto as demais faixas permanecerão liberadas. A via de ligação entre N1 e S1, na altura do Museu da República, ficará reservada para estacionamento de táxis.

Após a missa, prevista para as 17h, a PMDF realizará novas intervenções viárias para a passagem da procissão dos fiéis. A via S1 será bloqueada na altura do Museu da República e o fluxo de veículos será desviado para a via L2 Sul. Na via N1, serão bloqueados os acessos pela via Palácio Presidencial e pela L4 Norte. Também haverá interdição na altura do Bloco R, com desvio do trânsito para a Avenida José Sarney. Além disso, todas as saídas dos estacionamentos dos ministérios voltadas para a via N1 serão fechadas temporariamente. A previsão é de que as alterações no trânsito ocorram até as 20h30.

A maioria dos shoppings do Distrito Federal deve abrir as portas, mas com horários especiais, semelhantes aos de domingos e feriados. Supermercados e atacadistas têm permissão para funcionar, mas os horários podem variar entre as redes. O comércio de rua geralmente tem abertura facultativa. É fundamental que os consumidores confirmem o funcionamento diretamente com cada estabelecimento.

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As unidades do Na Hora estarão fechadas durante o feriado prolongado. O atendimento será retomado na próxima segunda-feira (8/6), a partir das 7h30. Os conselhos tutelares também não funcionarão na quinta nem na sexta. Em situações urgentes, a população pode acionar o Centro Integrado 18 de Maio pelo telefone 125. Os núcleos da Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência (Subav) permanecerão fechados durante o período. O atendimento será retomado na segunda-feira. Casos urgentes podem ser comunicados pelo telefone (61) 98382-0130.

Saúde

Na área da saúde, os serviços de emergência não param por conta do feriado de Corpus Christi. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e as emergências dos hospitais da rede pública devem funcionar 24 horas, sem interrupção. A assistência de saúde bucal nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) não terão atendimento até domingo.

A urgência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) funciona em plantão 24h, inclusive durante o feriado. No Hospital Regional do Gama (HRG), a urgência odontológica atende de segunda a sexta-feira, das 18h à 0h, e aos sábados e domingos, das 7h às 19h. Já a urgência odontológica no HRT funciona aos sábados e domingos, das 7h às 19h. As unidades do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, mais conhecidas como "Farmácias de Alto Custo", funcionam normalmente no sábado, permanecendo fechadas nesta quinta, sexta e no domingo. O atendimento será normal a partir de segunda.

Transporte público

Nesta quinta, as linhas de ônibus vão operar com horários de domingo. O programa Vai de Graça também estará em vigor, garantindo gratuidade nas passagens durante todo o dia. Na sexta, os ônibus circulam em horário de dia útil, com ajustes em linhas que atendem a Esplanada dos Ministérios, instituições de ensino e os campi da Universidade de Brasília (UnB).

No Metrô-DF, o funcionamento será das 7h às 22h. Entre as 7h e as 19h, o embarque e o desembarque poderão ser feitos em todas as estações. Das 19h às 22h, o embarque ocorrerá apenas na Estação Central, enquanto o desembarque seguirá liberado em todas as estações.

Lazer

O Jardim Botânico de Brasília abrirá normalmente, das 9h às 17h. Nesta quinta, a entrada será gratuita por meio do programa Lazer para Todos, assim como o Zoo de Brasília. O projeto Missão Zoo segue até domingo, oferecendo ao público uma jornada educativa voltada à conservação da biodiversidade.

O CCBB tem programações gratuitas com música, teatro e exposições. As programações completas com horários podem ser conferidas no site do CCBB. Já a Biblioteca Nacional da de Brasília (BNB) ficará fechada até domingo. O Museu de Arte de Brasília (MAB) e o Museu Nacional da República ficarão fechados na quinta e sexta, funcionando normalmente no fim de semana.

Todas as unidades de conservação administradas pelo Brasília Ambiental funcionarão normalmente durante o feriado. Entre elas estão os parques de Águas Claras, Asa Sul, Lago Norte, Olhos d'Água, Riacho Fundo e Três Meninas. Os horários de funcionamento variam conforme cada unidade.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti