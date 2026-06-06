Marotinga: corrida infantil em Taguatinga deve reunir mil corredores

A Marotinha, realizada desde 1992, faz tanto sucesso que gerou uma extensão para o público de Taguatinga - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)

Está chegando a hora! Como parte das celebrações do aniversário de 68 anos de Taguatinga, o Correio Braziliense promove o Marotinga 2026. A corrida infantil ocorre amanhã, em frente ao Taguatinga Shopping, e visa movimentar famílias, além de transformar o Pistão Sul em um grande palco de lazer, esporte e integração para os mil participantes inscritos no evento.

O evento nasceu da corrida Marotinha, realizada no Distrito Federal desde 1992 como extensão da tradicional Maratona de Brasília. Trata-se de um momento no qual a competição e as conquistas se unem ao lazer e à criação de hábitos saudáveis. O evento veio para Taguatinga por conta do apoio do próprio público.

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O assessor de relações institucionais do Correio, Miguel Jabour, conta que uma das principais razões para levar a corrida a Taguatinga foi a descentralização do evento. "Eu fui abordado por pais e mães que perguntaram por que a gente só fazia as coisas no Plano Piloto. E elas tinham toda razão. O Correio tem uma ótima audiência em Taguatinga, um carinho especial pela cidade, e eu achei que valia a pena fazer uma corrida dessas na região", afirma.

Treino lúdico

Entre as famílias que acompanham de perto os eventos esportivos infantis do DF, a expectativa e o entusiasmo com a chegada do projeto a Taguatinga são compartilhados por veteranos das pistas. É o caso do bombeiro militar Rômullo Fontenele, 41 anos, e de sua filha Ana Beatriz Fontenele, de apenas 4 anos, que foi a grande campeã da Marotinha 2025.

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Corredor experiente, Rômullo mantém uma rotina ativa com os três filhos e costuma treinar com os pequenos de forma lúdica, com tiros de 200 a 300 metros. "Um mês antes da maratona, comecei a treinar com meus filhos em formato de brincadeira. A Ana Beatriz entrava na dinâmica e dizia: 'hoje é dia de treinar para a marotinha!'", relembra o pai, que se recorda com emoção do desempenho da filha na edição passada e destaca o impacto desse tipo de incentivo na infância.

"Fiquei em êxtase, muito feliz. Ela me disse: 'Papai, quando o senhor grita, me dá mais força'. É uma sensação maravilhosa colher os frutos do treinamento", emociona-se o militar, que vê na criação do novo circuito uma excelente oportunidade para o esporte local: "o Marotinga certamente é uma iniciativa muito legal para expandir a participação das crianças nestas atividades".

Incentivo

A Marotinga também serve como um estímulo no comércio local. A grande circulação de pessoas serve para promover o comércio entre vendedores locais, ambulantes e o próprio shopping em frente ao evento. "Quando você cria um evento desse tamanho, cria oportunidades comerciais para toda a região. O shopping vai lotar, haverá circulação de pessoas, movimentação econômica e oportunidades para muita gente", reitera Miguel.

Os percursos disponibilizados cobrirão múltiplas distâncias. A menor bateria será de 50 metros e a maior terá extensão total de 700 metros.

A edição de 2026 contará com mil participantes inscritos. Para cada um deles, será fornecido um kit completo para a prova, que vem com uma camisa oficial da corrida, sacochila personalizada, copo, lanche pós-prova e medalha de participação. Os kits deverão ser retirados hoje, no 2º piso do Taguatinga Shopping (entre as lojas Teens Kids e Malwee Kids).

Os vencedores de cada bateria serão divididos por idade, sexo e cada um deles receberá como prêmio uma bicicleta. O evento começará a partir das 08h e estará equipado com espaço especial para a recepção dos visitantes, entrega dos kits e também premiações. As premiações procuram reforçar o caráter inclusivo e comemorativo da corrida.

Miguel Jabour ainda comenta da importância da Marotinga como projeto-piloto. "As inscrições foram um sucesso e o evento todo é um teste importante. A população de Taguatinga respondeu bem à iniciativa", disse ele. O sucesso da corrida pode servir de precedente para a expansão a outras regiões.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti