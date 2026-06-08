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Eleições 2026: Cappelli quer articular frente ampla que vá além da esquerda

O pré-candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSB disse que a ideia é dialogar com partidos de centro e até de centro-direita que estejam em oposição ao governo Ibaneis Rocha (MDB) e Celina Leão (PP) e a Bolsonaro (PL)

Ricardo Cappelli, pré-candidato do PSB ao GDF, é o entrevistado do CB.Poder desta segunda-feira (08/06) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Ricardo Cappelli, pré-candidato do PSB ao GDF, é o entrevistado do CB.Poder desta segunda-feira (08/06) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Manuela Sá*

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A construção de uma frente ampla para as eleições 2026 no DF, nucleada pela esquerda, mas não restrita a ela, foi um dos temas do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta segunda-feira (08/06). Aos jornalistas Denise Rothenburg e Carlos Alexandre de Souza, o pré-candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSB, Ricardo Capelli, disse que a ideia é dialogar com partidos de centro e até de centro-direita que estejam em oposição ao governo Ibaneis Rocha (MDB) e Celina Leão (PP) e a Bolsonaro (PL).

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Nesse sentido, Capelli destacou que está conversando com candidatos ao Senado como Leila Barros (PDT) e José Antônio Reguffe (Solidariedade). O pré-candidato contou, ainda, que recebeu uma ligação, na manhã desta segunda-feira (8/6), do ex-governador Cristovam Buarque (PSB) se colocando à disposição para ser candidato ao Senado na chapa dele.

Capelli falou que tem conversado com a pré-candidata ao governo do Distrito Federal pelo PSDB, Paula Belmonte, e com a pré-candidata ao Senado Erika Kokay (PT). “Acredito que seja possível eleger os dois senadores, desde que tenhamos para o Senado uma frente ampla com nomes de centro que possam pegar uma parcela do eleitorado no qual a esquerda não chega”, disse. 

Em relação à pré-candidatura do PT ao governo do Distrito Federal com Leandro Grass, Capelli disse que respeita todos os partidos que apresentam seus candidatos, sendo esse um direito deles. “Desejamos a unidade do campo, mas ela não é condicionante”, afirmou. 

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/06/2026 16:44 / atualizado em 08/06/2026 16:54
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