Motociclista fratura perna após colisão com carro no Jardim Botânico

Uma colisão envolvendo uma motocicleta Honda CG e um veículo Toyota Corolla deixou um motociclista com fratura na perna, nesta sexta-feira (12/6). O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 6h50, na Avenida Dom Bosco, altura da loja AC Coelho, no Jardim Botânico.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e atendeu a ocorrência com apoio de três viaturas de socorro. No local, as equipes encontraram a vítima caída e iniciaram o atendimento do motociclista, que foi atendido e, posteriormente, transportado para unidade hospitalar. O condutor do Toyota Corolla foi avaliado no local e não necessitou de transporte.

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Para garantir a segurança durante o atendimento, foi necessário o bloqueio de uma faixa da via e do acostamento, o que gerou trânsito na região. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local. Não há informações sobre a dinâmica do sinistro.