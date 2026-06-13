Copa do Mundo inspira e é tema de trote do terceiro ano no Cemeit

A Copa do Mundo chegou ao Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga (Cemeit). Como parte das atividades de despedida do terceiro ano, os estudantes realizaram um trote temático inspirado no Mundial, com camisas da Seleção Brasileira, maquiagens, cabelos pintados, bandeiras e diversos adereços verde-amarelos espalhados pelos corredores da escola, que conta com 2.087 alunos nos três períodos.

O ponto alto da programação foi um jogo amistoso, nessa sexta-feira (12/6), entre as turmas de humanas e exatas, divisão feita pelos itinerários formativos do novo ensino médio. Divididos entre os grupos, os estudantes transformaram a quadra em um estádio. Ao final, a equipe de humanas, formada pelos alunos das turmas do 3ºF ao 3ºJ, venceu os colegas de exatas, estudantes do 3ºA ao 3ºE.

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Segundo o diretor Gabriel Carvalho, todo mês há atividades temáticas realizadas pelos formandos. "É um dia letivo temático. É a despedida deles, aos poucos, da escola. Neste mês, nada mais justo do que ser com o tema da Copa, em comemoração a essa competição de diversidade, uma competição que une os povos. Esse momento faz a gente refletir sobre a nossa união", contou.

Experiência

Para os estudantes, a ação foi uma oportunidade de criar memórias antes do fim da vida escolar. A aluna Kethellen Esther Rocha, 17 anos, moradora de Ceilândia Sul, aproveitou o momento com as amigas. "Está sendo uma experiência maravilhosa. Foi uma ideia muito boa da Comissão de Formatura. Todos deveriam viver o terceiro ano na Copa do Mundo. Eu sou de exatas, e nós tínhamos mais chances de vencer porque temos muitos alunos do time da escola de futsal", afirmou.

Entre os participantes estava Arthur Carvalho, 17, morador de Samambaia Sul, que apareceu na escola com a bandeira do Brasil estampada no rosto, parte pintada e parte feita de cartolina. "Estamos nos empenhando muito neste ano para garantir um terceirão memorável. Dá uma animada para torcer para o Brasil".

Brincadeira

Os assuntos dos dias temáticos já passaram por "profissões", "coisas que representam o Brasil", e o próximo será "personagens".

Outros estudantes aproveitaram a brincadeira para levantar questões políticas. A estudante Bruna Musak, 17, moradora de Taguatinga, aproveitou o tema para apresentar uma interpretação histórica sobre as cores nacionais. "O Brasil é bem mais representado pelo vermelho do que pelo verde e amarelo, por conta do pau-brasil, que é vermelho por dentro", afirmou.

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Ao lado dela, João Lucas Vieira, 18, morador de Samambaia Sul, também aderiu à proposta de relacionar a Copa do Mundo a discussões. Ele desenhou na camisa do Brasil o símbolo comunista, a foice e o martelo cruzados, como forma de expressar sua ideologia.

"A escola está mostrando esse papel cultural que o Brasil tem mediante a Copa. Nesse trote, percebi que está tendo muito mais apelo político. É bom que a gente tira esse estigma que foi imposto nas cores verde e amarelo. Quando olham para a minha camisa em choque, eu sei que cheguei onde queria", disse.

Nos corredores da escola que fomenta a cultura e os esportes, há uma estante de troféus, contando com cerca de 50 premiações. O destaque é para a tocha Olímpica Rio 2016 utilizada nas competições, que foi doado ao Cemeit. A tocha foi cedida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

















