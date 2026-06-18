InícioCidades DF
OPERAÇÃO

Operação Moto Legal apreende moto clonada na Prainha do Lago Norte

Durante operação, DER-DF também registrou 45 autos de infração e tirou de circulação 12 motocicletas

A ação, que ocorreu na altura do km 8 da Estrada Parque Paranoá (EPPR/DF-005), nas proximidades da Prainha do Lago Norte, teve como destaque a identificação de uma motocicleta com suspeitas de adulteração - (crédito: Foto: Divulgação/DER-DF)
A ação, que ocorreu na altura do km 8 da Estrada Parque Paranoá (EPPR/DF-005), nas proximidades da Prainha do Lago Norte, teve como destaque a identificação de uma motocicleta com suspeitas de adulteração - (crédito: Foto: Divulgação/DER-DF)

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) realizou, durante esta semana, a operação Moto Legal, com o objetivo de garantir a segurança viária, fiscalizar a regularidade documental das motocicletas e impedir a circulação de veículos em situação ilegal. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A ação, que ocorreu na altura do Km 8 da Estrada Parque Paranoá (EPPR/DF-005), nas proximidades da Prainha do Lago Norte, teve como destaque a identificação de uma motocicleta com suspeitas de adulteração. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O condutor e o veículo foram encaminhados à 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá, onde foi confirmado que a motocicleta era clonada. apreendida. 

Durante a operação, 103 motocicletas foram abordadas para verificação de documentos e das condições de circulação dos veículos. Ao todo, foram registrados 45 autos de infração de trânsito e 12 remoções.

Entre as infrações identificadas houve quatro casos de condutores inabilitados, cinco motocicletas com escapamento fora dos padrões, nove com alterações irregulares no sistema de iluminação e dois casos de veículos arrematados em leilão que circulavam de forma irregular.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Tags

Por Correio Braziliense
postado em 18/06/2026 18:07 / atualizado em 18/06/2026 18:38
SIGA
x