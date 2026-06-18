Operação Moto Legal apreende moto clonada na Prainha do Lago Norte

A ação, que ocorreu na altura do km 8 da Estrada Parque Paranoá (EPPR/DF-005), nas proximidades da Prainha do Lago Norte, teve como destaque a identificação de uma motocicleta com suspeitas de adulteração - (crédito: Foto: Divulgação/DER-DF)

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) realizou, durante esta semana, a operação Moto Legal, com o objetivo de garantir a segurança viária, fiscalizar a regularidade documental das motocicletas e impedir a circulação de veículos em situação ilegal.

A ação, que ocorreu na altura do Km 8 da Estrada Parque Paranoá (EPPR/DF-005), nas proximidades da Prainha do Lago Norte, teve como destaque a identificação de uma motocicleta com suspeitas de adulteração.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O condutor e o veículo foram encaminhados à 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá, onde foi confirmado que a motocicleta era clonada. apreendida.

Durante a operação, 103 motocicletas foram abordadas para verificação de documentos e das condições de circulação dos veículos. Ao todo, foram registrados 45 autos de infração de trânsito e 12 remoções.

Entre as infrações identificadas houve quatro casos de condutores inabilitados, cinco motocicletas com escapamento fora dos padrões, nove com alterações irregulares no sistema de iluminação e dois casos de veículos arrematados em leilão que circulavam de forma irregular.