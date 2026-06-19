Jogo do Brasil une samba e cultura popular na Acadêmicos da Asa Norte

Nesta sexta-feira (19/6), a partir das 17h, será realizado o Batucada de Bamba — Samba é Futebol, evento que promete transformar a paixão nacional pelo futebol em celebração da cultura brasileira. O encontro reunirá transmissão dos jogos da Copa do Mundo em telões de LED, apresentações musicais e grandes nomes do samba nacional.

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A programação conta com apresentações da cantora Dhi Ribeiro, do grupo Bom Partido, da tradicional bateria da Acadêmicos da Asa Norte e participações especiais de Jéssica Martin, reconhecida como a primeira mulher puxadora de samba-enredo e vencedora do prêmio Estandarte de Ouro, e do consagrado compositor Marquinho Sathan, autor de grandes clássicos do samba brasileiro.

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Para além do futebol, o convite que a Batucada de Bamba faz é para que o público viva uma experiência que resgata a ligação histórica entre duas das maiores expressões da identidade brasileira: o samba e o futebol. Ambos nasceram nas ruas, nos encontros populares e se consolidaram como símbolos de resistência, alegria e pertencimento.

Com estrutura preparada para receber o público com conforto e segurança, o evento reforça o papel da Acadêmicos da Asa Norte como um espaço de promoção da cultura popular no Distrito Federal.

Serviço

Batucada de Bamba – Samba é Futebol

Nesta sexta-feira (19/6), a partir das 17h, na Acadêmicos da Asa Norte. Ingressos a partir de R$15 (meia) disponíveis no Sympla. Classificação indicativa livre.