"Sentimento de impotência", diz testemunha de afogamento de jovem na Chapada

Um jovem de 22 anos morreu afogado, na tarde deste sábado (20/6), em uma cachoeira localizada na Fazenda São Bento, um dos principais pontos turísticos da Chapada dos Veadeiros, a cerca de 230 quilômetros de Brasília. O acidente ocorreu no Poço São Bento, no município de Alto Paraíso de Goiás.

Ao Correio, uma frequentadora, que pediu para não ter o nome divulgado, relatou que a água estava muito fria, não tinha mais sol no poço, apenas nas pedras na parte de cima. "Não tinha sangue aparente, nao parecia ter havido nenhum corte ou algo do tipo. Ficamos sabendo porque seus amigos gritaram por socorro. Foi aí que, quem estava lá, mobilizou-se para tentar ajudar. Mas ele afundou rápido, em uma área muito profunda", disse.

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Segundo ela, o jovem teria ficado pelo menos 20 minutos submerso e voluntários tentaram várias vezes ajudar, mas era muito profundo. "Faltava fôlego. Ao final, um banhista conseguiu. O corpo de bombeiros tinha acabado de chegar", prosseguiu.

"Foi incapacitante. Sentimento de impotência. Ficamos muito tristes por ele e pelos amigos que vivenciaram aquilo", concluiu.

Socorro

Equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) chegaram ao local por volta das 18h. A vítima já havia sido retirada da água por banhistas que presenciaram o afogamento e tentaram prestar os primeiros socorros, mas o rapaz já se encontrava em parada cardiorrespiratória.

Os militares fizeram manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Devido ao relevo acidentado e ao difícil acesso à cachoeira, a equipe carregou o jovem por uma trilha até o ponto onde as viaturas de resgate estavam estacionadas, para levá-lo a uma unidade hospitalar.

De acordo com os bombeiros, o procedimento de reanimação foi mantido durante o deslocamento. No trajeto, eles utilizaram um desfibrilador externo automático e oxigenoterapia na tentativa de restabelecer os sinais vitais do rapaz. O socorro teve continuidade no Hospital Municipal de Alto Paraíso de Goiás. Apesar dos esforços dos bombeiros e da equipe médica, o óbito foi constatado logo após a entrada no hospital.

Em nota, a administração da Fazenda São Bento lamentou o ocorrido. Disse que prestou o suporte necessário às equipes de resgate, colaborou com as autoridades na apuração do caso e ofereceu assistência aos amigos e familiares que acompanhavam a vítima.

Todas as atividades turísticas foram suspensas por tempo indeterminado pela administração.

A reportagem procurou a Polícia Civil de Goiás, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno.



