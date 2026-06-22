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Presidente do Iges-DF diz que homem que morreu em UPA não aguardava atendimento médico

Eliane Abreu afirmou que homem que morreu no último sábado (20/6), na recepção da UPA do Recanto das Emas, tinha ido ao local em busca de abrigo e água. Segundo a gestora, ele já era conhecido da equipe da Unidade

Eliane Abreu, presidente do Iges-DF é a entrevistada do CB.Poder desta segunda-feira (22/06) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Eliane Abreu, presidente do Iges-DF é a entrevistada do CB.Poder desta segunda-feira (22/06) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Manuela Sá*

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A presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), Eliane Abreu, disse que homem que morreu no último sábado (20/6), na recepção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas, não aguardava atendimento médico. Nesta segunda-feira (22/06), durante entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — Eliane explicou às jornalistas Sibele Negromonte e Mila Ferreira que o homem foi ao local em busca de abrigo. 

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Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, morreu sentado em uma cadeira de rodas na recepção da UPA. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ele vivia em situação de vulnerabilidade social. Eliane afirmou que Vilmar ia rotineiramente à unidade de saúde à procura de abrigo, água e banheiro e era, inclusive, conhecido pela equipe do local. “Neste dia, afirmo com toda a certeza que a busca dele pela unidade não foi para atendimento”, disse. 

Segundo a gestora, assim que um paciente chega à recepção, é feita entrevista para entender qual é a demanda. Segundo Eliane, com Vilmar não foi diferente. “Ele confirmou que estava lá em busca de abrigo e que queria água. A equipe ofertou água e o posicionou próximo ao local onde as pessoas aguardam atendimento”, afirmou. 

Eliane disse, ainda, que a Controladoria Interna do Iges-DF instaurou um processo administrativo, durante o qual serão ouvidos todos os envolvidos, desde a chegada de Vilmar até o óbito. “Tão logo a apuração termine, a população terá um retorno técnico de tudo o que foi apurado ao longo dessa sindicância”, garantiu. 

Assista à íntegra do programa: 

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/06/2026 16:09
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