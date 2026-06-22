Presidente do Iges-DF diz que homem que morreu em UPA não aguardava atendimento médico

Manuela Sá*
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A presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), Eliane Abreu, disse que homem que morreu no último sábado (20/6), na recepção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas, não aguardava atendimento médico. Nesta segunda-feira (22/06), durante entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — Eliane explicou às jornalistas Sibele Negromonte e Mila Ferreira que o homem foi ao local em busca de abrigo.
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Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, morreu sentado em uma cadeira de rodas na recepção da UPA. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ele vivia em situação de vulnerabilidade social. Eliane afirmou que Vilmar ia rotineiramente à unidade de saúde à procura de abrigo, água e banheiro e era, inclusive, conhecido pela equipe do local. “Neste dia, afirmo com toda a certeza que a busca dele pela unidade não foi para atendimento”, disse.
Segundo a gestora, assim que um paciente chega à recepção, é feita entrevista para entender qual é a demanda. Segundo Eliane, com Vilmar não foi diferente. “Ele confirmou que estava lá em busca de abrigo e que queria água. A equipe ofertou água e o posicionou próximo ao local onde as pessoas aguardam atendimento”, afirmou.
Eliane disse, ainda, que a Controladoria Interna do Iges-DF instaurou um processo administrativo, durante o qual serão ouvidos todos os envolvidos, desde a chegada de Vilmar até o óbito. “Tão logo a apuração termine, a população terá um retorno técnico de tudo o que foi apurado ao longo dessa sindicância”, garantiu.
Assista à íntegra do programa:
*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho
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