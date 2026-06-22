Veja quem são as vítimas do incêndio na Estrutural

Foto da vítima do incêndio Gilzete Borges, de 49 anos. - (crédito: Material cedido ao Correio)

Por Luiz Francisco*

Duas pessoas e um cachorro morreram em um incêndio em uma residência na comunidade Santa Luzia, na Estrutural, na madrugada desta segunda-feira (22/6). As vítimas, identificadas como Juscelino Pereira, de 48 anos, e Gilzete Borges, 49, eram catadores de materiais recicláveis na cidade.

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O casal morava junto havia nove anos e era conhecido pelos moradores da região. Segundo o relato de Cleferson Borges — filho de Gilzete —, as vítimas eram "inseparáveis" e a mãe falava que não largaria o marido por nada.

Ainda de acordo com Cleferson, o padrasto era sozinho e tinha apenas a esposa como "próxima". Já Gilzete Borges tinha cinco filhos, nenhum ligado ao marido. Nas redes sociais, o filho da mulher lamentou a morte da mãe. "E minha rainha vai com Deus", declarou.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML). O caso é investigado pela 8ª Delegacia de Polícia.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho