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Incêndio

Veja quem são as vítimas do incêndio na Estrutural

O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (22/6), em uma residência na comunidade Santa Luzia, e deixou duas pessoas e um cachorro mortos

Foto da vítima do incêndio Gilzete Borges, de 49 anos. - (crédito: Material cedido ao Correio)
Foto da vítima do incêndio Gilzete Borges, de 49 anos. - (crédito: Material cedido ao Correio)

Por Luiz Francisco*

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Duas pessoas e um cachorro morreram em um incêndio em uma residência na comunidade Santa Luzia, na Estrutural, na madrugada desta segunda-feira (22/6). As vítimas, identificadas como Juscelino Pereira, de 48 anos, e Gilzete Borges, 49, eram catadores de materiais recicláveis na cidade.

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O casal morava junto havia nove anos e era conhecido pelos moradores da região. Segundo o relato de Cleferson Borges — filho de Gilzete —, as vítimas eram "inseparáveis" e a mãe falava que não largaria o marido por nada.

Ainda de acordo com Cleferson, o padrasto era sozinho e tinha apenas a esposa como "próxima". Já Gilzete Borges tinha cinco filhos, nenhum ligado ao marido. Nas redes sociais, o filho da mulher lamentou a morte da mãe. "E minha rainha vai com Deus", declarou.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML). O caso é investigado pela 8ª Delegacia de Polícia. 

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/06/2026 17:43 / atualizado em 22/06/2026 17:43
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