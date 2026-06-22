"Meus sinceros sentimentos", lamenta Celina sobre mortes em incêndio na Estrutural

Incêndio deixou duas pessoas e um cão mortos - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, lamentou a morte das vítimas do incêndio que aconteceu na madrugada desta segunda-feira (22/6). O caso ocorreu em um residência na comunidade Santa Luzia, na Estrutural, onde duas pessoas e um cachorro foram encontrados sem vida.

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Nas redes sociais, a chefe do Executivo publicou um post e declarou: "Recebi com muita tristeza a notícia do incêndio que tirou a vida de duas pessoas e de um animalzinho de estimação. Meu coração está com as famílias e toda a comunidade neste momento de dor."

A governadora afirmou que as equipes do Governo do Distrito Federal prestam apoio às famílias atingidas. "Que Deus conforte cada coração e dê força a todos que sofrem com essa tragédia", lamentou Celina Leão. "Meus mais sinceros sentimentos."

Entenda o caso

As vítimas do incêndio foram identificadas como Juscelino Pereira, de 48 anos, e Gilzete Borges, 49, e eram catadores do materiais recicláveis na Estrutural. Ainda não há informações oficiais sobre o que causou fogo na residência. A 8ª Delegacia de Polícia investiga o caso.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho