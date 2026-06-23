Últimos dias para inscrição em curso gratuito de cultura afro-brasileira

A formação, limitada a 20 participantes, será realizada todos os sábados, de 27 de junho a 29 de agosto,das 10h às 12h, na Escola Parque 313/314 Sul - (crédito: Foto: Davi Mello)

As inscrições para o curso gratuito de percussão, canto e dança de afoxé do Projeto ABC Musical, em parceria com o Afoxé Ogum Pá, encerram nesta sexta-feira (26/6). A formação, limitada a 20 participantes, será realizada todos os sábados, de 27 de junho a 29 de agosto, das 10h às 12h, na Escola Parque 313/314 Sul.

Durante 10 encontros, crianças e adolescentes, que se interessem pelas tradições afro-brasileiras, terão a oportunidade de aprender mais acerca da dança, do canto e dos tambores do afoxé. Além disso, o objetivo principal é a formação de uma ala jovem para o Afoxé Ogum Pá, grupo musical ligado ao Ilê Axé T’Ojú Labá e referência da cultura afro-brasileira no Distrito Federal.

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A programação começa com uma aula inaugural ministrada por Mãe Dora de Oyá em 27 de junho. Em seguida, os encontros semanais culminam em um ensaio geral e uma apresentação final nos dias 22 e 29 de agosto, respectivamente.

Todas as atividades do curso são gratuitas e será disponibilizado lanche para os participantes em todos os encontros. As inscrições devem ser feitas por meio deste formulário.

Serviço

Curso gratuito de percussão, canto e dança de afoxé na Asa Sul

Local: Escola Parque 313/314 Sul

Data: 27 de junho à 29 de agosto

Horário: Das 10h às 12h

Inscrições: gratuitas