Jogo do Brasil: veja o horário de funcionamento do comércio

Fecomércio-DF divulga as regras de funcionamento de alguns setores do comércio no Distrito Federal - (crédito: Divulgação/Fecomércio-DF)

Por Luiz Francisco*

A Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) divulgou as regras de funcionamento de alguns setores do comércio do DF após a classificação do Brasil para segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O próximo jogo da Seleção Brasileira será na segunda-feira (29/6), às 14h.

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Segundo a federação, o regulamento foi definido em termos aditivos às Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) firmados entre sindicatos empresarias e laborais. Enquanto parte dos segmentos terá horário especial, outros poderão funcionar normalmente.

Confira os horários de funcionamento para segmentos vinculados à Fecomércio-DF:

Jogos iniciados entre as 13h e as 18h

Lojas de rua: os empregados devem ser liberados uma hora antes da partida. A empresa poderá definir se eles retornam ao trabalho após o jogo ou se ficam dispensados pelo restante do dia.

os empregados devem ser liberados uma hora antes da partida. A empresa poderá definir se eles retornam ao trabalho após o jogo ou se ficam dispensados pelo restante do dia. Lojas de shopping: os empregados devem ser liberados uma hora antes da partida e devem retornar ao trabalho após o jogo.

Jogos iniciados após as 19h

Lojas de rua: os empregados devem ser liberados uma hora antes da partida e ficam dispensados de retornar ao trabalho no mesmo dia.

os empregados devem ser liberados uma hora antes da partida e ficam dispensados de retornar ao trabalho no mesmo dia. Lojas de shopping: os empregados devem ser liberados uma hora antes da partida e ficam dispensados de retornar ao trabalho no mesmo dia.

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Para os segmentos representados pelo Sindivarejista-DF, as regras são as seguintes:

Jogos iniciados entre as 13h e as 18h

Lojas de rua: os empregados devem ser liberados 30 minutos antes da partida. Cabe ao empresário decidir se haverá retorno ao trabalho após o jogo ou dispensa pelo restante do dia.

os empregados devem ser liberados 30 minutos antes da partida. Cabe ao empresário decidir se haverá retorno ao trabalho após o jogo ou dispensa pelo restante do dia. Lojas de shopping: os empregados devem ser liberados 30 minutos antes da partida e devem retornar ao trabalho após o jogo.

Jogos iniciados após as 19h

Lojas de rua: os empregados devem ser liberados uma hora antes da partida e ficam dispensados de retornar ao trabalho no mesmo dia.

os empregados devem ser liberados uma hora antes da partida e ficam dispensados de retornar ao trabalho no mesmo dia. Lojas de shopping: os empregados devem ser liberados uma hora antes da partida e ficam dispensados de retornar ao trabalho no mesmo dia.

Bares, restaurantes, supermercados e drogarias que funcionam fora de shoppings podem fucionar em horário normal. Cabe ao proprietário decidir se libera os empregados para assistir aos jogos ou se disponibiliza estrutura para que acompanhem as partidas no próprio local de trabalho.