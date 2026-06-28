Morador do DF morre após bater cabeça em piscina em Pirenópolis (GO)

Apesar dos esforços das equipes de emergência a morte foi confirmada no hospital. - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um morador do Distrito Federal morreu após bater a cabeça no fundo de uma piscina, nesse sábado (27/6), em Pirenópolis, Goiás. A vítima identificada como Alisson Bruno dos Santos, de 32 anos, passava o fim de semana com familiares e amigos, em um imóvel alugado quando sofreu o acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), testemunhas afirmaram que Alisson entrou na piscina realizando um salto e acabou colidindo a cabeça contra o fundo do local, causando um ferimento com sangramento nasal. Após o impacto, a vítima perdeu a consciência imediatamente e foi retirada da água por familiares.

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Durante o deslocamento em direção a uma unidade de saúde, a equipe de resgate dos bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) localizaram Alisson sendo transportado em um veículo particular. A partir do encontro com as equipes de emergência, foi iniciado o atendimento pré-hospitalar.

Na avaliação inicial, os socorristas constataram que a vítima estava em parada cardiorrespiratória (PCR), sem pulso central palpável e sem respiração. As equipes mantiveram as manobras de reanimação durante todo o transporte até a unidade hospitalar.

Alisson foi entregue à equipe médica de plantão do Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime (HEELJ) ainda em parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços das equipes de emergência e dos profissionais da unidade de saúde, a morte foi confirmada no hospital.

Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens a Alisson, relembrando-o como um homem dedicado à família, um bom pai, marido e amigo. As mensagens destacaram o carinho e a convivência que ele deixou entre aqueles que fizeram parte da sua vida. O sepultamento de Alisson Bruno dos Santos foi realizado neste domingo (28/6), no Cemitério Campo da Esperança - Asa Sul, na Capela 4, às 17h.