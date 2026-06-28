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Acidente

Morador do DF morre após bater cabeça em piscina em Pirenópolis (GO)

Homem de 32 anos sofreu ferimento na cabeça ao saltar na água, entrou em parada cardiorrespiratória e não resistiu após atendimento médico.

Apesar dos esforços das equipes de emergência a morte foi confirmada no hospital. - (crédito: Reprodução/Instagram)
Apesar dos esforços das equipes de emergência a morte foi confirmada no hospital. - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um morador do Distrito Federal morreu após bater a cabeça no fundo de uma piscina, nesse sábado (27/6), em Pirenópolis, Goiás. A vítima identificada como Alisson Bruno dos Santos, de 32 anos, passava o fim de semana com familiares e amigos, em um imóvel alugado quando sofreu o acidente. 

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO),  testemunhas afirmaram que Alisson entrou na piscina realizando um salto e acabou colidindo a cabeça contra o fundo do local, causando um ferimento com sangramento nasal. Após o impacto, a vítima perdeu a consciência imediatamente e foi retirada da água por familiares.

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Durante o deslocamento em direção a uma unidade de saúde, a equipe de resgate dos bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) localizaram Alisson sendo transportado em um veículo particular. A partir do encontro com as equipes de emergência, foi iniciado o atendimento pré-hospitalar. 

Na avaliação inicial, os socorristas constataram que a vítima estava em parada cardiorrespiratória (PCR), sem pulso central palpável e sem respiração. As equipes mantiveram as manobras de reanimação durante todo o transporte até a unidade hospitalar.

Alisson foi entregue à equipe médica de plantão do Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime (HEELJ) ainda em parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços das equipes de emergência e dos profissionais da unidade de saúde, a morte foi confirmada no hospital.

Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens a Alisson, relembrando-o como um homem dedicado à família, um bom pai, marido e amigo. As mensagens destacaram o carinho e a convivência que ele deixou entre aqueles que fizeram parte da sua vida. O sepultamento de Alisson Bruno dos Santos foi realizado neste domingo (28/6), no Cemitério Campo da Esperança - Asa Sul, na Capela 4, às 17h.

 

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 28/06/2026 17:31
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