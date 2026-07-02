Carreta tomba no viaduto da DF-290, na tarde desta quinta-feira (2/7)

O veículo apresentava um vazamento de óleo diesel vindo do tanque de combustível, o que aumentou o risco da ocorrência - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma carreta tombou, no início da tarde desta quinta-feira (2/7), no viaduto da DF-290 que cruza a BR-040, provocando a interdição total das faixas de rolamento da via. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado por volta das 14h30 para conter os desdobramentos do acidente.

Ao chegarem ao local, os militares constataram o tombamento do veículo de carga e um vazamento de óleo diesel vindo do tanque de combustível. A área foi imediatamente isolada e sinalizada para evitar novos acidentes, enquanto as equipes iniciavam os procedimentos de contenção do produto inflamável na pista.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Uma equipe especializada em Produtos Perigosos do CBMDF foi chamada para apoiar a operação de limpeza e segurança da via. O motorista da carreta foi avaliado no local pelos socorristas seguindo o protocolo de trauma. Ele não apresentava ferimentos visíveis e recusou transporte ao hospital, optando por permanecer no ponto do acidente.

Até o momento, o CBMDF não soube informar a dinâmica que levou ao tombamento da carreta. A Polícia Militar (PMDF) também compareceu ao local para orientar o tráfego e registrar a ocorrência.

