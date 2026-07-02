Novacap é condenada a indenizar motorista por dano causado por buraco

Não havia nenhuma sinalização ou barreira de alerta na pista no momento do ocorrido - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal manteve a condenação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) pelo prejuízo material causado ao dono de um veículo que caiu em um buraco em Taguatinga. A decisão unânime confirmou a sentença anterior e fixou o ressarcimento em R$ 1.670,00.

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O incidente ocorreu quando o condutor passava por uma avenida da região administrativa e o carro atingiu uma cratera de grandes dimensões no meio da faixa de rolamento. O impacto estourou os pneus e danificou as rodas do lado direito do automóvel, que precisou ser guinchado. Não havia nenhuma sinalização ou barreira de alerta na pista no momento do ocorrido.

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Para tentar se eximir da obrigação, a Novacap recorreu alegando que os serviços de manutenção asfáltica e a operação tapa-buracos seriam deveres da Administração Regional de Taguatinga. A estatal argumentou que não existiam chamados anteriores para consertar o asfalto daquele trecho específico e que depende de repasse de orçamento do Governo do Distrito Federal (GDF) para atuar.

Os magistrados do colegiado entenderam que a divisão interna de tarefas dentro da estrutura do governo não anula a responsabilidade perante o cidadão lesado. Além disso, os juízes reforçaram que o Estado tem o dever contínuo de fiscalizar e conservar as vias, sem precisar esperar o aviso dos moradores. "A absoluta ausência de sinalização tornou o risco inevitável, afastando qualquer configuração de culpa concorrente ou exclusiva do condutor", destacou o acórdão da Turma Recursal.

Com o julgamento do recurso, a Novacap foi mantida como a principal responsável pelo pagamento do conserto, restando ao Distrito Federal responder pelo débito de forma subsidiária, caso a empresa pública não faça a quitação.