Sebrae/DF abre 70 vagas com bolsas de até R$ 6,5 mil para educadores

Sebrae/DF abre inscrições para o programa Agente Local de Inovação em Educação Empreendedora, com bolsas de R$ 5 mil e R$ 6.500 - (crédito: Divulgação)

O Sebrae/DF abriu um processo seletivo para 70 vagas de bolsistas no programa Agente Local de Inovação (ALI), com foco em Educação Empreendedora. As oportunidades são para as categorias Agente, com bolsa de R$ 5 mil, e Orientador, com bolsa de R$ 6.500.

As inscrições devem ser realizadas até as 18h de 31 de julho, no horário de Brasília, diretamente pelo portal da Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec). A taxa de inscrição é de R$ 40 e cada candidato pode se inscrever para apenas uma vaga.

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O objetivo da iniciativa é promover a inovação nas práticas educacionais de instituições de ensino. Os bolsistas aplicarão ferramentas ágeis para diagnóstico, planejamento e monitoramento de soluções. O projeto terá duração de até 36 meses para Agentes e de até 24 meses para Orientadores.

Requisitos para as vagas

Para as 60 vagas de Agente, é exigida formação universitária completa em qualquer área. Candidatos com diploma em Pedagogia ou Licenciatura podem receber até 5 pontos adicionais na classificação. É necessário comprovar experiência de seis meses em educação formal, gestão pedagógica ou tecnologias educacionais.

Já para as 10 vagas de Orientador, os candidatos devem ter pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) em qualquer área do conhecimento. Também é preciso ter, no mínimo, 12 meses de experiência profissional em gestão da inovação e em atividades de orientação técnica e acadêmica.

Etapas da seleção

O processo seletivo para os Agentes será dividido em três etapas eliminatórias e classificatórias: avaliação de conhecimentos, análise curricular e de documentos, e entrevista por competências.

Para os Orientadores, a seleção ocorrerá em duas fases, também eliminatórias e classificatórias: análise curricular e documental, seguida por uma entrevista individual por competências.

O edital completo, o Comunicado 01 e seus anexos estão disponíveis no site da Fapetec, no caminho: www.fapetec.org -> Unidade de Seleção -> Processos Seletivos. Mais detalhes podem ser encontrados no Manual do Candidato, e dúvidas podem ser enviadas pelo Fale Conosco do portal ou pelo e-mail contato@selecaofapetec.org.br.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.