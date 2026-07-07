"Era uma criança diferenciada", afirma irmã de menina picada por escorpião

Maria Eduarda Nobre (à esquerda) e a irmã Valentina Nobre Lima eram muito apegadas - (crédito: Material cedido ao Correio)

Descrita como uma criança gentil e extrovertida pela família, Valentina Nobre Lima, 11 anos, será velada nesta quarta-feira (8/7), no Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga. Amigos e familiares farão a homenagem no Templo Ecumênico, às 13h30. A garota morreu na noite do último domingo (5/7), após 23 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte.

O sepultamento será às 16h. Valentina sofreu três picadas seguidas de um escorpião que estava no sapato dela, enquanto estava se arrumando para ir à escola. Na residência no Riacho Fundo I, ela alertou aos familiares pouco tempo antes da evolução dos sintomas.

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Segundo Maria Eduarda Nobre Lima, de 24 anos, irmã de Valentina, a criança era muito querida e todo mundo a elogiava, especialmente por ela ser muito amorosa e preocupada com os demais. "Ela era diferenciada."

Maria Eduarda relata que a irmã dividia tudo com os amigos e era muito empática. "Ela tinha uma preocupação muito grande com nossa mãe. Sempre dizia que estava bem", descreve, emocionada.

A dinâmica entre as duas era marcada por proximidade e uma forte conexão. Nas palavras de Maria Eduarda, Valentina era sua "filha do coração". Apegadas, a mais jovem sempre visitava a irmã e o cunhado, para fazerem programações juntos. Ainda de acordo com Maria Eduarda, a menina estava estudando para entrar em uma escola militar, pois era o sonho dela. "Ela estudava muito, todos os dias para passar, dizia que queria usar o uniforme", relembra a irmã.

Maria Eduarda afirmou, ainda, que a família sentirá muita falta da criança, que sempre foi muito amada. "Era uma menina muito feliz", relembrou.