Interferência na sinalização provoca atraso na abertura do Metrô-DF

Metrô-DF lança primeiro Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) - (crédito: Paulo Barros/Metrô-DF)

Uma interferência na sinalização do sistema provocou atrasos na operação da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) na última terça-feira (7/7). O problema ocasionou atraso no funcionamento dos trens e adiou em 15 minutos a abertura das estações para o uso dos passageiros da capital.

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Segundo informações da companhia, após o período de atraso, as estações foram abertas e a circulação dos trens foi iniciada normalmente. Ainda de acordo com o Metrô-DF, a interferência afetou apenas o início das operações.

Nesta quarta-feira (8/7), a companhia informou que o problema foi solucionado de forma definitva e não houve nenhuma ocorrência no sistema. De acordo com o Metrô-DF, a operação transcorre normalmente em toda a rede.