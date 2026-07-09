Festival do Guará celebra a identidade da cidade com arte e poesia

O Guará se prepara para celebrar sua memória e paisagem com o lançamento da publicação Do Guará: Coletânea Artística. O evento ocorre em 21 de julho, às 19h, no Teatro da Administração Regional, e marca a 2ª edição do Festival do Guará.
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A programação inclui a abertura da Exposição de Artes do Guará e a realização de um sarau literário com entrada gratuita. A iniciativa reúne trabalhos de 143 escritores e 15 artistas visuais, entre nomes experientes e novos talentos.
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Com poemas, contos, crônicas e relatos, o projeto busca criar um registro afetivo da cidade. As obras traduzem em palavras e formas o mosaico cultural da RA X, a partir da visão de quem vive e cria no Guará.
O projeto é uma realização do Instituto Latinoamerica, com produção da Deu Certo e do Jornal do Guará. A parceria conta com a Fundação Nacional de Artes (Funarte), do Ministério da Cultura, e o apoio da Administração Regional do Guará.
“Reunimos escritores e obras visuais na tentativa de construir um retrato possível da alma do Guará”, destaca Rafael Souza, da organização do Festival. Ele explica que o critério de seleção, realizado em abril, foi o vínculo de afeto de cada colaborador com o território e seu povo.
Narrativas visuais
A publicação dialoga com as obras da Exposição de Artes do Guará, inspiradas na história e no cotidiano da cidade. As peças serão reproduzidas em serigrafias e vão compor uma coleção permanente para ampliar o acesso à produção artística local.
A noite de lançamento também terá um sarau literário aberto ao público, criando um espaço de encontro entre autores, artistas e a comunidade.
Calçadão Cultural
A programação do festival continua em agosto com o Calçadão Cultural. A proposta é transformar a arte guaraense em memória e encontro. O evento promoverá um circuito de convivência ao pôr do sol.
Haverá música, literatura, artes visuais, atividades esportivas, oficinas e manifestações da cultura popular. Ao todo, serão nove pontos de atrações distribuídos ao longo do calçadão do Guará II, das 16h às 21h, com artistas e coletivos da cidade.
SERVIÇO:
2º Festival do Guará — lançamento da Coletânea Artística, Sarau Literário e abertura da Exposição de Artes
Data: 21 de julho de 2026
Horário: 19h
Local: Teatro da Administração Regional do Guará
Entrada: gratuita
Calçadão Cultural
Data: 1º de agosto de 2026
Horário: 16h às 21h
Local: Calçadão do Guará II
Entrada: gratuita
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.