2ª edição do Sarauê tem quatro poetas convidados e microfone aberto

Thiná Carvalho, à esq., e Ana Raja são as idealizadoras do Sarauê, que chega à segunda edição - (crédito: Divulgação)

Promover conexões a partir da poesia foi o que motivou as escritoras brasilienses Ana Raja e Thainá Carvalho a criar, em julho, o Sarauê. A segunda edição do evento reúne os poetas Rogério Bernardes, Karina Ripoli, Letícia Miranda e Noélia Ribeiro, que declamavam versos e conversam a respeito de textos. O microfone é aberto, e o público também pode participar, neste sábado (6/12), às 16h, no Paradeiro Café.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Saraus são “forma simples e interessante de oferecer experiência interativa para quem se interessa por literatura”, diz Ana Raja. Para a escritora, “Brasília tem um cenário cultural rico ao qual quisemos somar através do sarau, mas não somente com foco na poesia enquanto formato”. Apesar de o tema do evento ser Poesia para conhecer, autores de textos em prosa também são incentivados a se apresentar.

Leia também: Wagner Moura é eleito melhor ator pela associação de críticos de Nova York

“Há algo muito especial e único em presenciar de forma imediata o efeito que as palavras causam sobre o leitor/ouvinte. Porque é nesse momento que o texto passa a ser do outro também, e nós que escrevemos sabemos a importância dessa conexão enquanto multiplicadora de afetos”, comenta Raja.

Leia também: Prêmio Sesc de Cultura 2025 homenageia artistas do DF

Todo o material declamado ficará disponível em uma newsletter gratuita. Nesse espaço digital, também serão incluídos comentários que, segundo Ana Raja, “enriquecem a experiência do sarau e dão um gostinho para quem não pôde participar presencialmente”.

Serviço

Sarauê, neste sábado (6/12), às 16h, no Paradeiro Café (Asa Norte).

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel