Homem é esfaqueado após discussão sobre barulho em bar de São Sebastião

Uma discussão motivada pelo barulho em um bar terminou em uma tentativa de homicídio, na Chácara 44 do Residencial Morro da Cruz, em São Sebastião. Um homem foi atingido por um golpe de faca no ombro esquerdo após discutir com outro frequentador. O suspeito fugiu logo após o ataque e, até o fechamento desta matéria, permanece foragido. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e estava consciente e com quadro clínico estável. Após atendimento ele foi transportado para uma unidade de saúde da região.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), nesta quinta-feira (9/7), por volta das 20h. No local, os policiais encontraram a vítima sentada no chão, com o braço esquerdo envolvido pela própria camisa, utilizada para conter o sangramento. Em relato à equipe, o homem informou que consumia bebida alcoólica quando iniciou uma discussão com outro homem, conhecido na região por conta do barulho no estabelecimento.

Segundo a vítima, após o primeiro desentendimento, o suspeito deixou o local, mas retornou pouco tempo depois armado com uma faca. A discussão foi retomada e, durante o confronto, o homem desferiu um golpe que atingiu o braço esquerdo da vítima, na região do deltóide médio. Em seguida, fugiu do local.

Após colher as informações sobre o crime, os policiais militares realizaram buscas nas imediações para localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. Em seguida, a equipe registrou a ocorrência na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), responsável pela investigação do caso.

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