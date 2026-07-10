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Flagrante

Mulher é presa por furtar R$ 1,7 mil em produtos de mercado

Suspeita tentou fugir de supermercado em Samambaia, mas foi contida por seguranças até a chegada da PM. Ela alegou ter agido por necessidade

A lista de itens subtraídos incluía 40 frascos de shampoo, produtos de higiene pessoal e cosméticos, além de amaciante de roupas, um par de chinelos e um rodo - (crédito: Divulgação/PMDF)
A lista de itens subtraídos incluía 40 frascos de shampoo, produtos de higiene pessoal e cosméticos, além de amaciante de roupas, um par de chinelos e um rodo - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PMDF) na tarde desta sexta-feira (10/7), após furtar diversas mercadorias de um supermercado na Quadra 201 de Samambaia. O valor total dos produtos recuperados foi estimado em R$ 1.717,72.

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De acordo com a corporação, a equipe de Rádio Patrulhamento foi acionada pelos fiscais de prevenção de perdas do estabelecimento. Os funcionários relataram que flagraram a suspeita saindo do local sem pagar. Ela tentou fugir em seguida, mas acabou contida pela segurança interna do comércio.

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Ao ser abordada pelos militares, a mulher confessou o crime e alegou ter agido por necessidade, justificando que tem duas filhas para sustentar. Com ela, foi apreendida uma mochila carregada com os itens furtados. A lista incluía 40 frascos de shampoo, produtos de higiene pessoal e cosméticos, um amaciante de roupas, um par de chinelos e um rodo.

A autora recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde o caso foi registrado. Toda a mercadoria foi recuperada e devolvida oficialmente ao supermercado.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 10/07/2026 18:15
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