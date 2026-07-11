Cadastro da Habitação: o guia para se inscrever nos programas do DF

O acesso a programas habitacionais no Distrito Federal começa pelo Cadastro da Habitação, um registro que reúne informações pessoais, familiares e socioeconômicas dos candidatos. A inscrição pode ser realizada pelo site oficial ou por meio de aplicativo para iOS e Android.
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Antes de iniciar, é fundamental verificar os requisitos, separar os documentos e conferir todos os dados para evitar pendências que possam impedir a habilitação no processo.
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Programas disponíveis
Existem diferentes linhas de atendimento. O Morar Bem é voltado para famílias de baixa renda, enquanto o Regulariza DF foca na regularização fundiária. Já o Morar DF oferece um subsídio de R$ 17.153,61 para a aquisição de um imóvel, valor usado no pagamento da entrada.
Outras opções incluem o programa Melhorias Habitacionais, para reformas, e o Cartão Material de Construção, que concede um auxílio de R$ 15 mil para a compra de materiais.
Requisitos para inscrição
Para se inscrever, é preciso ser maior de 18 anos ou emancipado e atender aos critérios do programa escolhido. A legislação exige a comprovação de residência no Distrito Federal ou trabalho no DF com moradia na Região Metropolitana do Entorno nos últimos cinco anos.
A renda familiar bruta mensal não pode ultrapassar 12 salários mínimos, embora algumas linhas tenham limites específicos. O candidato também não pode ser proprietário, promitente comprador ou cessionário de imóvel residencial no DF.
Documentação e inscrição
Os documentos básicos incluem identificação pessoal, CPF, comprovante de estado civil, comprovante de renda familiar e de residência dos últimos cinco anos. Pessoas com deficiência devem apresentar o cadastro no CadPcD, e mulheres vítimas de violência doméstica, documentos como ação penal enquadrada na Lei Maria da Penha.
A inscrição é feita no site ou aplicativo, acessando a opção “Inscrição Morar Bem” com a conta gov.br. Após preencher os dados e anexar os documentos, basta acompanhar a análise pelos mesmos canais, consultando pelo CPF.
Como funciona a classificação
Após a habilitação, os candidatos entram em uma lista de classificação. A pontuação leva em conta o tempo de residência no DF, o tempo de inscrição em programas habitacionais, o número de dependentes e a renda familiar.
A lei estabelece prioridade para grupos como:
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famílias chefiadas por mulheres;
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pessoas com mais de 60 anos;
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pessoas com deficiência;
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famílias em situação de risco;
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mulheres vítimas de violência doméstica;
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famílias com renda de até três salários mínimos.
O que pode impedir a habilitação
Os principais motivos para o indeferimento do cadastro são o não atendimento aos requisitos legais, inconsistências nas informações, documentação incompleta e posse de imóvel incompatível com as regras. Por isso, é essencial manter os dados sempre atualizados.
Dúvidas sobre o processo podem ser esclarecidas pelos canais oficiais de atendimento, como a Central 156 e a Ouvidoria, pelo telefone 162.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.