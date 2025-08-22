Cheque-moradia: Codhab amplia o benefício para R$ 16 mil

Na última quinta-feira (21/8), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) anunciou a ampliação do cheque-moradia, programa que busca reduzir os custos da entrada e facilitar o financiamento de casas próprias. Agora, as famílias beneficiadas terão R$ 16 mil para utilizarem, o valor anterior era de R$ 15 mil.

