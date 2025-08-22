Cheque-moradia: Codhab amplia o benefício para R$ 16 mil

Na última quinta-feira (21/8), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) anunciou a ampliação do cheque-moradia, programa que busca reduzir os custos da entrada e facilitar o financiamento de casas próprias. Agora, as famílias beneficiadas terão R$ 16 mil para utilizarem, o valor anterior era de R$ 15 mil.
Leia também: Suspeito de aplicar golpes na venda de imóveis é preso em Santa Maria
Desde 2024, a população do Distrito Federal tem acesso ao benefício. Atualmente, a Codhab conta com cerca de 100 mil habilitados, dos quais 90% são famílias que ganham até cinco salários mínimos.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Recentemente, o programa recebeu um crédito suplementar de R$ 30 milhões. De acordo com informações da Codhab, agora, mais 2 mil pessoas terão acesso ao benefício.
Leia também: Quatro regiões do DF ficam sem luz nesta sexta-feira (22/8)
Quem tem direito
Podem solicitar o auxílio candidatos com renda familiar mensal de até 5 salários mínimos (R$ 7.060,00) e que não possuam imóvel próprio no DF. Para participar, é necessário também estar habilitado no programa Morar Bem. A inscrição é feita pelo site da Codhab, pelo link codhab.df.gov.br/inscricao-candidato
O subsídio, ofertado por meio do programa Morar DF, existe para atender as famílias de baixa renda e fornecê-las melhores condições para a aquisição de moradias próprias.
Saiba Mais