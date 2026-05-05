PCDF: inscrições para concurso de delegado começam na quinta (7/5)

Gabriella Braz

A jornada de trabalho para o cargo é de 40 horas semanais e de dedicação exclusiva, incompatível com o exercício de qualquer outra atividade pública ou privada. -

A partir de quinta-feira (7/5), estão abertas ainscrições do concurso para o cargo de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Candidatos podem se inscrever até 25 de maio pela página do certame no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O período para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 310, vai até 27 de maio.

O concurso, anunciado em fevereiro, oferece 150 vagas entre imediatas e para formação de cadastro reserva, com remuneração inicial de R$ 26.690,15. Para se candidatar, é necessário ter graduação completa em Direito e atuação policial ou jurídica comprovada por, no mínimo, três anos. O candidato também precisa ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” ou superior.

Na primeira etapa do concurso, em 5 de julho, a banca aplica as provas objetivas e discursivas, de caráter classificatório e eliminatório. Os candidatos aprovados seguem para a prova oral, com previsão para 1º de outubro. Exames biométricos, avaliação médica, teste de capacidade física, avaliação psicológica e investigação social e sindicância de vida pregressa estão previstos para o início de 2027.

A jornada de trabalho para o cargo é de 40 horas semanais e de dedicação exclusiva, incompatível com o exercício de qualquer outra atividade pública ou privada.