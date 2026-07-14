Fogo destrói barraco ao lado de subestação de energia no Setor Hoteleiro Sul - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio destruiu um barraco instalado na Quadra 3 do Setor Hoteleiro Sul, na Asa Sul. As chamas consumiram completamente a estrutura, que ficava ao lado de uma subestação da companhia Neoenergia, que informou não ter impactado o fornecimento aos moradores.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta segunda-feira (13/7), por volta das 22h e encaminhou duas viaturas para atender a ocorrência. No local, os militares encontraram o barraco tomado pelas chamas e iniciaram imediatamente o combate ao fogo.

Para controlar o incêndio, as equipes utilizaram mangueiras pressurizadas com água e conseguiram debelar as chamas. A ação impediu que o fogo se espalhasse para outras áreas próximas, incluindo a subestação.

De acordo com o CBMDF, não houve vítimas nem animais atingidos pelo incêndio. Até o momento, não há informações sobre o que provocou o fogo. As circunstâncias do incidente ainda são desconhecidas.