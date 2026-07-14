Colisão entre três veículos interdita pistas da BR-070 no sentido Ceilândia

Uma colisão envolvendo três veículos interditou as pistas da BR-070, no sentido Ceilândia, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (14/7). Apesar do impacto da batida, os ocupantes dos automóveis sofreram apenas ferimentos leves. O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 6h e provocou a interrupção do fluxo de veículos na rodovia.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência e enviou três viaturas para o local. As equipes sinalização a área para garantir a segurança dos demais motoristas.

Os socorristas realizaram a avaliação das vítimas envolvidas no sinistro de trânsito. De acordo com a corporação, todas apresentavam apenas ferimentos leves e recusaram o transporte para unidades hospitalares do DF.

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Não há informações sobre as causas da colisão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e assumiu a responsabilidade pela orientação do trânsito na região, incluindo a segurança da via e a apuração da ocorrência.

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