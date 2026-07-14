Vencimento da terceira parcela do IPTU segue até 17/7

Vencimento da terceira parcela do IPTU vai até 17/7 - (crédito: Divulgação: Agência Brasília)

Beatriz Ocké*—Os contribuintes do Distrito Federal que escolheram parcelar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) devem ficar atentos às datas de vencimento das parcelas. O vencimento da terceira parcela do tributo teve início nesta segunda-feira (13/7) e segue até o dia 17/7. A data de vencimento é determinada conforme o número final registrado na inscrição do imóvel.

Confira abaixo o calendários com as datas de vencimento:

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Nesta terça-feira (14/7), vence a terceira parcela dos imóveis com final 3 ou 4; na quarta-feira (15/7), os com o final 5 ou 6; na quinta-feira (16/7), os com o final 7 ou 8; e, por fim, na sexta-feira (17/7), os com o final 9,0 ou X.

Os que perderam o prazo de vencimento desta segunda-feira (13/7) devem emitir, o quanto antes, uma nova guia atualizada no site da Receita Federal para evitar o aumento de encargos decorrentes da não regularização do débito.