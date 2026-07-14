Veículo furtado em locadora é recuperado na Candangolândia

Um veículo de uma empresa de locação foi recuperado na Candangolândia após um homem furtar o automóvel. A vítima informou que o carro havia sido alugado por um indivíduo que apresentou documentos falsificados e que, após dois dias, entrou em contato afirmando que o veículo havia sido furtado. O caso é investigado como possível estelionato ou furto mediante fraude.

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A recuperação do automóvel ocorreu na segunda-feira (13/7), após a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ser acionada pela proprietária da locadora. Com auxílio do sistema de rastreamento, o automóvel foi localizado em um imóvel na QR 04 da Candangolândia. Ao chegarem ao endereço, os policiais militares confirmaram a presença do veículo por uma fresta no portão do lote.

A ação contou ainda com o apoio da 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante) e do delegado de plantão da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Como o portão do imóvel estava apenas encostado, sem qualquer tranca, a própria proprietária da locadora entrou no local com a chave reserva e retirou o automóvel.

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Como o carro apresentava problemas mecânicos, o veículo precisou ser removido por um guincho até a delegacia, onde a ocorrência foi realizada. O caso segue sob investigação para apurar a prática de estelionato ou furto mediante fraude e identificar os responsáveis pelo crime.