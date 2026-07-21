Eleições 2026: Sebastião Coelho defende reforma no Judiciário

Ex-desembargador Sebastião Coelho, pré-candidato do Novo ao Senado, é o entrevistado do CB.Poder - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ex-desembargador e pré-candidato do Novo ao Senado, Sebastião Coelho, falou nesta terça-feira (21/07), em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —, que o Supremo Tribunal Federal (STF) “não pode ser um tribunal de amigos”.

Às jornalistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos, o pré-candidato garantiu que, caso seja eleito, vai trabalhar desde o primeiro dia do mandato para uma reforma no Poder Judiciário, em especial na Sumprema Corte. Ele também defendeu mudanças na forma de indicação de ministros ao STF.

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Para Coelho, deveria ser feita uma escolha entre magistrados de carreira, seja aqueles que prestaram concurso ou seja os que chegaram ao tribunal pelo quinto constitucional. “Indicando alguém que já é juiz, é fácil a sabatina. Dificilmente será recusado, porque há histórico como magistrado”, afirmou.

Outra mudança seria a implementação de um mandato para ministro. Na opinião do pré-candidato, os indicados deveriam ter entre 55 e 60 anos de idade para permanecer, no máximo, 15 anos no cargo. “É tempo mais do que suficiente”, enfatizou.

Coelho também falou sobre uma reformulação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Não tem cabimento ter na composição do TSE três juízes do STF de um total de sete", assinalou. A solução seria redistribuir os cargos entre desembargadores e ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho