UCB abre inscrições para curso gratuito de português para migrantes e refugiados

A Universidade Católica de Brasília (UCB) abrirá, em 3 de agosto, as inscrições para uma nova edição do Projeto Língua Portuguesa para Migrantes e Refugiados. Oferecido gratuitamente a cada semestre, o objetivo do curso é dar melhores oportunidades para estrangeiros que vivem no Brasil por meio do ensino da língua portuguesa.
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Além de preparar os participantes para o exame de proficiência em português, o curso emite um certificado reconhecido pelo Ministério da Justiça, documento necessário para o processo de naturalização brasileira e que também fortalece as chances de inserção no mercado de trabalho.
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Desde 2019, o projeto já aprovou 545 migrantes e refugiados. O professor e coordenador da ação, Danilo Borges, destaca que dominar a língua portuguesa é um passo decisivo para a integração dessas pessoas à sociedade brasileira.
“Ao falar melhor a nossa língua, melhores oportunidades de emprego e geração de renda surgem, melhor acesso à cidadania se evidencia e melhores condições de recomeçar a vida se tornam reais e efetivas. Essa iniciativa é decisiva para viver melhor em nosso país, em nossa cidade e em nossa cultura acolhedora”, afirma.
O projeto também oferece aos estudantes da UCB a oportunidade de atuar como professores voluntários. Antes de iniciarem as aulas, eles passam por capacitação e recebem material didático elaborado. As inscrições para voluntários são abertas por meio de edital divulgado no início de cada semestre letivo.
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