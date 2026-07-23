Evento gratuito de fotografia de aviação será neste sábado (25)

Evento leva o público para uma manhã de fotos a poucos metros de uma das pistas de pousos e decolagens do terminal brasiliense - (crédito: Divulgação: Inframérica)

Beatriz Ocké*

Os amantes de fotografia de aviação têm um encontro marcado neste sábado (25/7). A partir das 5h30, o Aeroporto de Brasília receberá 150 fotógrafos para viverem a 11ª edição do Spotter Day, evento que leva o público para uma manhã de fotos a poucos metros de uma das pistas de pousos e decolagens do terminal brasiliense.

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Os participantes realizam o embarque normalmente para chegar em um local com um ônibus que os conduz para o evento. É lá que os fotógrafos poderão tirar fotos, de uma distância de 300 metros, de aeronaves decolando ao nascer do sol.

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Além disso, os participantes também terão a oportunidade de conhecer o hangar da Polícia Federal, com a aeronave e o helicóptero utilizados pela corporação, e as atividades e equipamentos utilizados. A manhã será encerrada com um lanche e brindes oferecidos pela Inframerica e parceiros.

O evento gratuito, realizado pela Inframerica, é pioneiro no Brasil e ocorre uma vez no ano entre os meses de maio e agosto, período da seca no Distrito Federal. Além da edição Spotter Day para maiores de 16 anos, o evento também tem a edição Spotter Kids, para crianças entre 7 e 13 anos.

Para a edição de 2026, as vagas já estão preenchidas. Quem quiser ficar sabendo das inscrições para a edição do ano que vem precisa fazer o cadastro no site https://www.bsb.aero/institucional/spotter-point.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates