InícioCidades DF
AEROPORTO DE BRASÍLIA

Evento gratuito de fotografia de aviação será neste sábado (25)

Participantes vivenciam experiência exclusiva de fotografar aeronaves decolando ao nascer do sol de uma das pistas de pousos e decolagens do terminal

Evento leva o público para uma manhã de fotos a poucos metros de uma das pistas de pousos e decolagens do terminal brasiliense - (crédito: Divulgação: Inframérica)
Evento leva o público para uma manhã de fotos a poucos metros de uma das pistas de pousos e decolagens do terminal brasiliense - (crédito: Divulgação: Inframérica)

Beatriz Ocké*

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Os amantes de fotografia de aviação têm um encontro marcado neste sábado (25/7). A partir das 5h30, o Aeroporto de Brasília receberá 150 fotógrafos para viverem a 11ª edição do Spotter Day, evento que leva o público para uma manhã de fotos a poucos metros de uma das pistas de pousos e decolagens do terminal brasiliense.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os participantes realizam o embarque normalmente para chegar em um local com um ônibus que os conduz para o evento. É lá que os fotógrafos poderão tirar fotos, de uma distância de 300 metros, de aeronaves decolando ao nascer do sol.

Além disso, os participantes também terão a oportunidade de conhecer o hangar da Polícia Federal, com a aeronave e o helicóptero utilizados pela corporação, e as atividades e equipamentos utilizados. A manhã será encerrada com um lanche e brindes oferecidos pela Inframerica e parceiros.

O evento gratuito, realizado pela Inframerica, é pioneiro no Brasil e ocorre uma vez no ano entre os meses de maio e agosto, período da seca no Distrito Federal. Além da edição Spotter Day para maiores de 16 anos, o evento também tem a edição Spotter Kids, para crianças entre 7 e 13 anos. 

Para a edição de 2026, as vagas já estão preenchidas. Quem quiser ficar sabendo das inscrições para a edição do ano que vem precisa fazer o cadastro no site https://www.bsb.aero/institucional/spotter-point.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates  

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/07/2026 18:41
SIGA
x