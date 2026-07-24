Simulação de acidente aeronáutico vai mobilizar equipes de socorro na terça

Beatriz Ocké*—Quem for transitar pelo centro de Brasília na manhã da próxima terça-feira (28/7) pode ser surpreendido por um cenário caótico. Durante a manhã, viaturas, ambulâncias, agentes de trânsito, equipes policiais e aeronaves de segurança pública irão participar de um simulado de emergência de um acidente aeronáutico em área urbana.
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A ação conjunta, coordenada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), tem como objetivo simular a queda de uma aeronave fora do sítio aeroportuário, com vítimas e fumaça cenográfica, para avaliar a eficácia dos protocolos de atendimento, resgate, controle do tráfego e atuação integrada dos órgãos envolvidos, diante de uma ocorrência de grande porte.
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No decorrer da atividade, pessoas serão caracterizadas como vítimas para que bombeiros e profissionais do Samu possam realizar os procedimentos de triagem e atendimento, enquanto as forças de segurança atuarão no isolamento da área, organização do trânsito e coordenação da resposta.
O exercício não apresentará nenhum tipo de risco para a população, haja vista que não haverá utilização de fogo real e toda a atividade será acompanhada por equipes responsáveis pela segurança do local. No entanto, o local específico da simulação não será revelado antecipadamente para preservar o realismo da operação. O simulado também não será aberto ao público.
O trânsito deve sofrer alterações pontuais e restritas ao entorno da simulação e das vias utilizadas pelos veículos de emergência. Não existem previsões de longas interdições.
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