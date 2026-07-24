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SIMULADO DE EMERGÊNCIA

Simulação de acidente aeronáutico vai mobilizar equipes de socorro na terça

Exercício simulará queda de uma aeronave fora do sítio aeroportuário para testar desempenho das forças de emergência. A atividade não apresenta risco para a população

Simulação de acidente aeronáutico irá mobilizar equipes de socorro na região central de Brasília na próxima terça-feira (28/7) - (crédito: Divulgação)
Simulação de acidente aeronáutico irá mobilizar equipes de socorro na região central de Brasília na próxima terça-feira (28/7) - (crédito: Divulgação)

Beatriz Ocké*—Quem for transitar pelo centro de Brasília na manhã da próxima terça-feira (28/7) pode ser surpreendido por um cenário caótico. Durante a manhã, viaturas, ambulâncias, agentes de trânsito, equipes policiais e aeronaves de segurança pública irão participar de um simulado de emergência de um acidente aeronáutico em área urbana.

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A ação conjunta, coordenada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), tem como objetivo simular a queda de uma aeronave fora do sítio aeroportuário, com vítimas e fumaça cenográfica, para avaliar a eficácia dos protocolos de atendimento, resgate, controle do tráfego e atuação integrada dos órgãos envolvidos, diante de uma ocorrência de grande porte.

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No decorrer da atividade, pessoas serão caracterizadas como vítimas para que bombeiros e profissionais do Samu possam realizar os procedimentos de triagem e atendimento, enquanto as forças de segurança atuarão no isolamento da área, organização do trânsito e coordenação da resposta.

O exercício não apresentará nenhum tipo de risco para a população, haja vista que não haverá utilização de fogo real e toda a atividade será acompanhada por equipes responsáveis pela segurança do local. No entanto, o local específico da simulação não será revelado antecipadamente para preservar o realismo da operação. O simulado também não será aberto ao público.

O trânsito deve sofrer alterações pontuais e restritas ao entorno da simulação e das vias utilizadas pelos veículos de emergência. Não existem previsões de longas interdições. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/07/2026 14:02
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