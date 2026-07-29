Arruda vê salvação para o BRB: "Fundamental para o desenvolvimento de Brasília"

Arruda, ao lado de Caiado, durante encontro com prefeitos do Entorno - (crédito: Raphaela Peixoto/CB/D.A.Press)

O pré-candidato do PSD ao Governo do Distrito Federal, José Roberto Arruda, defendeu um plano de ajuste para reequilibrar as contas do BRB, com foco na redução de despesas e na concentração das operações no Distrito Federal.

Entre as medidas propostas estão o fechamento das 19 agências instaladas fora de Brasília, o encerramento de patrocínios esportivos, como os destinados a clubes de futebol e à Fórmula 1.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Aliados querem Paula Belmonte como vice de Arruda

"O BRB precisa voltar a ser um banco voltado para o desenvolvimento do Distrito Federal, deixando de lado gastos que não contribuem para sua sustentabilidade", disse, nesta quarta-feira (29/7), durante evento com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado e prefeitos de municípios do Entorno.

O presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, busca viabilizar um empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A operação integra o plano de recuperação financeira da instituição e prevê a utilização de recursos do próprio GDF como garantia.