Desfiles das escolas de samba podem ocorrer em agosto no DF

Brasília recebe desfiles de samba em comemoração dos 66 anos da cidade - (crédito: Divulgação / Secec-DF)

Uma reunião entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) e a Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC) resultou em um avanço das tratativas para os desfiles de escolas de samba em Brasília, que podem ocorrer em agosto de 2026. O encontro abordou as providências tomadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF), até então, para viabilizar o evento.

Durante a reunião, realizada na sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), os representantes da Secec apresentaram as medidas que já foram adotadas para a realização dos desfiles no mês previsto. O encontro aconteceu nessa terça-feira (28/7) e contou com a presença do secretário de Cultura e Economia Criativa, Fernando Modesto.

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Os temas abordados fazem parte do monitoramento institucional feito pela procuradoria, que tem como objetivo auxiliar na articulação entre as pastas envolvidas e na adoção das providências importantes para a realização do evento.

Durante o diálogo, o procurador distrital dos Direitos do Cidadão, Eduardo Sabo, enfatizou que o papel do MPDFT é atuar na promoção do diálogo entre os órgãos públicos, com o intuito de que as políticas culturais sejam efetivadadas, e os direitos da população sejam assegurados. "Os desfiles das escolas de samba representam uma importante manifestação da cultura do Distrito Federal e merecem a atuação articulada do poder público para que possam ser realizados de forma adequada", destaca.