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Trânsito

Carro e moto colidem em Sobradinho e homem é levado às pressas para hospital

Colisão arremesou motocicleta na pista e condutor acabou ficando ferido. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal encaminhou vítima à unidade hospitalar

Condutor da moto que colidiu com o veículo precisou ser levado para uma unidade de saúde - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Condutor da moto que colidiu com o veículo precisou ser levado para uma unidade de saúde - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um motociclista ficou ferido após uma colisão com um carro de passeio, na manhã desta quinta-feira (30/7), na BR-020, próximo à entrada principal de Sobradinho. O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 8h35, e as circunstâncias da batida ainda são desconhecidas.

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motociclista recebeu os primeiros socorros no local e foi levado consciente e orientado para uma unidade hospitalar. O estado de saúde dele não foi informado.

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A motorista do carro também foi atendida pelas equipes de resgate, mas não precisou ser encaminhada ao hospital. Três viaturas da corporação foram mobilizadas para a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local do acidente e vai apurar a dinâmica da colisão. 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 30/07/2026 11:44
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