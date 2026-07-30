CONCURSO PÚBLICO

Reprovado no CNU? Saiba quais são seus direitos e como recorrer

Impedimento de posse por formação acende alerta; especialistas explicam os caminhos legais para contestar decisões e garantir a vaga no concurso

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Correio Braziliense
postado em 30/07/2026 22:50 / atualizado em 30/07/2026 22:50
Estudantes CNU - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)
Estudantes CNU - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

A aprovação em um concurso público, como o Concurso Nacional Unificado (CNU), representa um sonho para milhões de brasileiros. No entanto, um caso recente envolvendo o jornalista Ícaro Silva Jatobá, aprovado em primeiro lugar para o Instituto Nacional de Câncer (INCA) na segunda edição do CNU, acendeu um alerta: ele foi impedido de tomar posse por uma suposta incompatibilidade entre sua formação e os requisitos do edital. A situação levanta dúvidas sobre os direitos dos candidatos e os caminhos para reverter uma decisão como essa.

O edital é considerado a lei do concurso. Todas as regras, exigências e prazos estão descritos nesse documento. Quando um candidato é eliminado por não atender a um requisito de formação, a banca examinadora alega que está apenas cumprindo o que foi estabelecido previamente. O problema surge quando as exigências são vagas ou abrem margem para interpretações subjetivas.

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Muitas vezes, o nome do curso de graduação do candidato não corresponde exatamente ao que está no edital, mas as grades curriculares são equivalentes. Nesses casos, a recusa pode ser considerada ilegal. O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade deve ser aplicado, focando na qualificação real do profissional para exercer as funções do cargo.

O que fazer em caso de reprovação?

Se você foi aprovado nas provas, mas barrado na etapa de análise de títulos ou na convocação para a posse, existem algumas medidas que podem ser tomadas. O primeiro passo é sempre administrativo. É fundamental apresentar um recurso formal à banca organizadora, dentro do prazo estipulado no edital, explicando detalhadamente por que a decisão está equivocada.

Para fortalecer o recurso, reúna o máximo de provas possível. Documentos como o diploma, o histórico escolar e a grade curricular do curso são essenciais. Anexar também a descrição das atribuições do cargo, presente no edital, e compará-la com as disciplinas cursadas pode demonstrar a compatibilidade da sua formação.

Se o recurso administrativo for negado, o próximo caminho é a via judicial. O instrumento jurídico mais comum para essas situações é o mandado de segurança. Ele serve para proteger um direito líquido e certo que foi violado por um ato de autoridade pública, como a decisão de uma banca de concurso. Neste caso, o objetivo é obter uma ordem judicial que garanta a nomeação e posse no cargo.

A prevenção, contudo, é a melhor estratégia. Antes mesmo da inscrição, leia o edital com atenção redobrada. Caso identifique alguma exigência de formação que pareça restritiva ou desproporcional, é possível questioná-la administrativamente ou até judicialmente antes da realização das provas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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