Cappelli afirma que Grass seria bem recebido como candidato a vice do PSB

Candidato sustentou que a principal dificuldade da área não é financeira, mas de gestão - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Minutos antes de ser oficializado como candidato do PSB ao Governo do Distrito Federal, Ricardo Cappelli voltou a defender, nesta segunda-feira (3/8), a unidade da esquerda e da centro-esquerda na disputa ao Palácio do Buriti. Ele afirmou que seguirá buscando um entendimento com o Partido dos Trabalhadores até o prazo final para registro das candidaturas. "Estamos nessa caminhada há 19 meses. Hoje, aprovamos nossa candidatura e vou lutar até o dia 15 de agosto pela unidade do nosso campo", disse.

O candidato disse ainda que ofereceu ao PT a indicação do nome para a vice-governadoria e argumentou que a legenda já ocupa um espaço na chapa majoritária com a candidatura da deputada federal Erika Kokay ao Senado. "Nós oferecemos ao PT a indicação da vice na nossa chapa. O PT já tem uma candidatura ao Senado, da Erika Kokay, uma grande deputada. Esperamos que o partido tenha bom senso e indique o vice para que possamos unificar o nosso campo. O próprio nome do Grass seria muito bem recebido", concluiu.

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O ex-presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) afirmou que as prioridades de uma eventual gestão serão a saúde e a educação, defendeu mudanças na administração do Banco de Brasília (BRB) e voltou a pregar a união do campo progressista em torno de sua candidatura.

A convenção regional do PSB está acontecendo na Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB). Na coletiva de imprensa, antes do evento, Cappelli também apresentou as principais diretrizes de seu plano de governo.

Ao tratar da saúde pública, Cappelli classificou a situação da rede como crítica e prometeu reduzir as filas por atendimento. Segundo ele, o governo pretende criar um programa voltado para reorganizar o sistema, ampliar o quadro de profissionais e melhorar a gestão da Secretaria de Saúde.

"Vamos criar o programa Fila Zero. Hoje estão faltando mais de 5,2 mil médicos. Estão faltando mais de 2,3 mil enfermeiros e nós vamos resolver a fila da saúde. Hoje a gente tem mais de 30 mil pessoas aguardando para fazer uma cirurgia. Temos mais de 120 mil pessoas aguardando consultas e exames de especialistas", afirmou.

O candidato sustentou que a principal dificuldade da área não é financeira, mas de gestão. "Vamos integrar os sistemas, aplicar inteligência e fazer gestão. Dinheiro não falta. É R$ 1 bilhão por mês o orçamento da saúde", declarou.

Na educação, Cappelli prometeu valorizar os profissionais da rede pública. Ele também prometeu ampliar a realização de concursos públicos para reduzir a contratação temporária de docentes. "Não é possível que, na educação, a gente tenha dois terços de professores temporários e apenas um terço de concursados. Isso é prioridade para nós", afirmou.

Questionado sobre a situação do BRB, Cappelli disse que a instituição precisa retomar o foco em sua atuação regional e rever despesas consideradas excessivas. Para ele, a recuperação do banco passa pela responsabilização dos gestores e pela revisão da estratégia de expansão da instituição. "O que o BRB está fazendo no Tocantins, no Nordeste e em São Paulo? Tem que cortar excessos e patrocínios absurdos. Não é possível financiar eventos enquanto o banco enfrenta essa situação. O BRB tem salvação com gestão séria", afirmou.